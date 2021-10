Elections législatives au Japon, un test pour le nouveau Premier ministre

TOKYO, 31 octobre (Reuters) - Les Japonais se rendent aux urnes dimanche pour décider s'ils soutiennent le nouveau gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida ou pas, au risque de replonger la troisième économie mondiale dans l'incertitude politique.

Les élections de dimanche représentent un test pour le Parti libéral-démocrate (PLD) dont l'image a été ternie par sa mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus et pour Fumio Kishida, qui a appelé à ces élections quelques jours après sa prise de fonctions.

Le PLD est proche de perdre sa majorité à la chambre basse du Parlement pour la première fois depuis 2009, selon les sondages, même si la coalition en place devrait conserver le pouvoir.

La participation au scrutin s'avérera cruciale, l'opposition profitant d'un nombre élevé de votants, mais bien des électeurs choisissent de voter par correspondance.

Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate constitutionnel (PDC), devrait gagner des sièges supplémentaires, sans toutefois parvenir à renverser la coalition.

Le vote se terminera à 20h00 heure locale (11h00 GMT).

(Reportage Sakura Murakami, Elaine Lies, Irene Wang et Daniel Leussink; rédigé par Sakura Murakami et Elaine Lies; version française Camille Raynaud)