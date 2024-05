Élections britanniques: Nomura envisage favorablement une victoire travailliste

(AOF) - Alors que les élections législatives britanniques sont prévues pour le 4 juillet, plus tôt que prévu, et qu’une campagne de six semaines débute immédiatement, les sondages indiquent qu'il est très probable (85%) que les travaillistes l'emportent, accédant ainsi au pouvoir pour la première fois depuis 2010. Nomura estime dans une note qu’une victoire travailliste pourrait déclencher une volatilité historiquement faible de la livre britannique par rapport à l’euro si le nouveau cabinet poursuit une intégration plus poussée avec l’Union européenne.

Keir Starmer, le probable nouveau Premier ministre travailliste, pourrait facilement amener le Royaume-Uni à se rapprocher à nouveau de l'UE, ce qui, selon Nomura serait positif pour l'économie britannique.

La volatilité de la livre sterling par rapport à l'euro devrait se modérer, en raison de la divergence des politiques monétaires de la BCE et de la BoE et de l'évolution des marchés, en un retour à la période pré-Brexit. En outre, la BoE semble réticente à réagir aux facteurs politiques lorsqu'elle fixe ses taux.