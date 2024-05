Élections américaines - Que peut-on attendre du second acte Trump ?

ODDO BHF AM

Même si les protagonistes sont déjà connus, la revanche entre Joe Biden et Donald Trump sera au centre de toutes les attentions jusqu'au 5 novembre. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages d'opinion et il n'y a pas de grand favori à l'heure actuelle. En termes géopolitiques, comme le soutien à l'Ukraine ou l'avenir de l'OTAN, une deuxième présidence Trump ne sera pas sans conséquence.

Bien que l'histoire récente suggère que les aléas géopolitiques ont généralement eu peu d'impact durable sur les marchés, du moins dans les pays développés, la politique et le cycle économique prévalant, le spectre du 2nd acte Trump pourrait avoir un impact plus important sur le sentiment des investisseurs dans les mois à venir.

En effet, son équipe est mieux préparée que lors de son premier mandat : de nombreux plans économiques, tels que des réductions d'impôts ou des droits de douane plus élevés, sont déjà dans les cartons. Mais leur mise en œuvre dépend de la situation économique. La marge de manœuvre budgétaire est donc moins importante qu'en 2016, au début du premier mandat de Trump. La dette publique a continué à augmenter, le déficit budgétaire s'est creusé, tandis que la croissance mondiale est plus faible et l'inflation plus élevée.

Entre-temps, la confiance des consommateurs et les indices PMI se sont affaiblis, et les conditions de prêt des banques se sont durcies. Seul le chômage a baissé au cours des quatre dernières années.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe ?

Illustrons les conséquences que le choix Trump-Biden pourrait avoir pour l'Europe en examinant quatre domaines d'action de l'administration américaine : la politique commerciale (droits de douane), la politique budgétaire (réductions d'impôts), le climat (loi sur la réduction de l'inflation) et la sécurité (adhésion à l'OTAN).

Sur le plan économique, la politique commerciale a été au cœur du premier mandat de Trump et a le potentiel de façonner un éventuel second mandat. S'il est réélu, il envisage d'imposer des droits de douane minimums de 10 % sur les importations en provenance de tous les pays et de 60 % sur les importations chinoises. Cela conduira-t-il à une nouvelle guerre commerciale non seulement avec la Chine, mais aussi avec l'UE ? Bien qu'il soit difficile d'évaluer dans quelle mesure ces propositions se concrétiseront, les conséquences pourraient être énormes, mais elles le seraient pour les deux parties.

(...)

