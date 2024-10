Élections américaines : comment en profiter en cas de victoire de Trump ou de Harris ?

Les élections présidentielles américaines de 2024 s’annoncent comme un événement majeur pour les marchés financiers mondiaux.

Les élections présidentielles américaines de 2024 s'annoncent comme un événement majeur pour les marchés financiers mondiaux. Que Donald Trump effectue un second mandat ou que Kamala Harris succède à Joe Biden, le paysage économique et boursier pourrait subir des transformations profondes sous la présidence du prochain locataire de la Maison blanche.

Historiquement, les élections américaines ont toujours eu un impact significatif sur les marchés financiers, influençant à la fois la politique monétaire, les secteurs clés de l'économie, et les matières premières. Il s'agit donc d'un paramètre essentiel à prendre en compte quand on veut investir en Bourse.

Dans cet article, nous analyserons les scénarios probables en fonction du candidat élu, en nous concentrant sur leurs politiques économiques, énergétiques, et leur approche vis-à-vis des crypto monnaies et des taux d'intérêt.

Quels secteurs pourraient profiter de l'élection de Trump ? Quels seraient les grands gagnants d'une victoire de Harris ? Autant de questions que nous explorerons pour éclairer les investisseurs sur les stratégies d'investissement et de trading à adopter en amont de cette élection américaine cruciale.

Comment les précédentes élections américaines ont impacté les marchés financiers ?

Les élections présidentielles américaines ont historiquement exercé un impact visible sur les marchés financiers, bien que cet effet soit souvent temporaire et lié à des facteurs économiques plus larges. Pendant les périodes électorales, l'incertitude politique augmente la volatilité des marchés boursiers, notamment dans les semaines précédant et suivant le vote. Cette volatilité reflète souvent les préoccupations des investisseurs concernant des changements potentiels dans les politiques économiques et fiscales. Par exemple, les élections créent souvent une phase d'optimisme à court terme, avec une hausse typique des indices comme le S&P 500 et le Nasdaq 100 le jour de l'élection, mais cette euphorie est souvent suivie d'une correction immédiate dans les jours qui suivent.

Selon une étude menée par Saxo Banque, le rendement moyen du S&P 500 lors des années électorales est similaire à celui des autres années, avec un rendement annualisé de 7,8 %.

Performance des marchés dans l'année qui suit les élections, par classe d'actifs

Source : Saxo Banque

Les mandats démocrates ont historiquement affiché des rendements plus élevés que ceux des Républicains, mais cette tendance peut être en partie attribuée à des facteurs extérieurs comme la phase du cycle économique au moment de l'élection plutôt qu'aux politiques spécifiques des partis eux-mêmes. Par exemple, les présidences démocrates ont souvent coïncidé avec le début ou le milieu des cycles économiques, favorisant ainsi la croissance boursière, tandis que les républicains ont souvent pris le pouvoir à la fin de cycles économiques, entraînant des performances plus modestes. On peut donc en déduire que sur le long terme, il n'y a pas réellement de corrélation nette indiquant que les performances des marchés diffèrent radicalement en fonction du parti au pouvoir.

En revanche, la performance boursière des mois précédents une élection US a souvent un impact significatif sur les résultats électoraux, car elle reflète l'état de l'économie et influence la confiance des électeurs.

En conclusion, on peut quand même préciser que si le parti au pouvoir ne semble pas impacter les résultats des cours de la bourse au sens large, il peut y avoir un impact réel du résultat des élections sur certains secteurs. Sous un président démocrate, les secteurs comme les énergies renouvelables et les infrastructures ont tendance à bien se porter en Bourse, tandis que sous un président républicain, des secteurs comme la défense et l'industrie bénéficient davantage des politiques de déréglementation.

En ce qui concerne l'or, il affiche généralement de solides performances, peu importe le parti du président en place. Toutefois, des hausses marquées surviennent souvent sous les présidences républicaines, en raison de l'incertitude économique et des tensions géopolitiques. En revanche, sous les présidences démocrates, les cours de l'or tendent à se stabiliser ou à diminuer, à mesure que la stabilité économique progresse.

Quelles conséquences en cas de victoire de Donald Trump ?

Nous allons commencer par examiner comment une victoire de Donald Trump aux élections américaines pourrait impacter les marchés boursiers. Son approche pro-business, avec des réductions d'impôts et une dérégulation accrue, pourrait initialement stimuler les marchés financiers, renforçant la confiance des investisseurs. Toutefois, les incertitudes liées à des politiques protectionnistes et à un retour des tensions commerciales internationales pourraient également apporter de la volatilité, rendant l'avenir des marchés financiers plus complexe à anticiper.

Politique économique de Trump

Si Donald Trump venait à remporter les élections américaines de 2024, cela pourrait marquer un retour de sa politique économique nommée « America First », laquelle est axée sur la priorité aux intérêts économiques des États-Unis. Concrètement, cela signifierait qu'il y aurait un regain de protectionnisme et de nationalisme, avec de nouvelles mesures visant à réduire les importations et à favoriser l'industrie américaine, probablement par la création de nouvelles taxes ou restrictions sur les importations.

Trump pourrait également mettre en place des mesures visant à réduire les régulations, notamment environnementales et financières, pour tenter de stimuler la croissance des entreprises. Ces mesures seraient accompagnées par une baisse des impôts, en particulier pour les grandes entreprises et les particuliers fortunés, visant à encourager l'investissement et à soutenir l'économie américaine.

Cependant, une telle politique économique pourrait également accroître les déficits budgétaires et alimenter les tensions commerciales avec les partenaires économiques étrangers, tout en fragilisant certains secteurs dépendants des exportations de biens et des importations de matières premières, mais aussi pénalisant les entreprises tributaires des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Politique énergétique de Trump

Dans le scénario où Donald Trump deviendrait à nouveau président des États-Unis, il pourrait y avoir un impact significatif sur la politique énergétique des USA, en particulier en renforçant le soutien au secteur des énergies fossiles. Sous son précédent mandat, Trump avait déjà mis en œuvre des politiques visant à favoriser la production domestique de pétrole, de gaz et de charbon, réduisant les réglementations environnementales et se retirant de l'accord de Paris sur le climat.

Il est probable qu'il poursuive cette direction en augmentant les subventions et les incitations pour les producteurs d'énergies fossiles, ce qui pourrait encourager une hausse de la production intérieure. Cela pourrait entraîner une augmentation de l'offre de pétrole et de gaz sur le marché mondial, exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix. Cette politique pourrait également ralentir la transition vers les énergies renouvelables, renforçant la dépendance aux combustibles fossiles à moyen terme.

Par ailleurs, un soutien accru à l'industrie pétrolière et gazière pourrait aggraver les tensions commerciales autour des droits de douane sur les importations de pétrole, influençant les dynamiques des prix des matières premières à l'échelle mondiale.

Les secteurs qui devraient profiter d'une victoire de Trump

Un retour du parti républicain à la tête des USA pourrait bénéficier à plusieurs secteurs stratégiques de l'économie américaine.

Cheval de bataille de Donald Trump, l'industrie manufacturière, favorisée par une politique protectionniste et par des initiatives visant à rapatrier les chaînes de production aux USA, pourrait connaître un nouvel essor grâce à une politique nationaliste accrue.

Le secteur technologique pourrait profiter de la mise en place d'allégements fiscaux et d'une baisse des taux favorisant le financement de l'innovation, bien qu'il faille être attentif aux décisions de Donald Trump concernant la régulation du secteur de l'intelligence artificielle. Si Trump est certainement favorable à ce que les États-Unis prennent la place de leader de l'IA, il faudra voir sa position vis-à-vis de la destruction des emplois américains que cette technologie pourrait engendrer.

Le secteur financier, notamment par le biais de réductions fiscales supplémentaires et de régulations allégées, verrait ses profits augmentés. Toutefois, la baisse des taux directeurs pourrait aussi pénaliser ce secteur.

Le secteur pétrolier, essentiel dans le programme de Trump, bénéficierait d'un soutien continu à la production nationale d'énergies fossiles, facilitant l'exploitation des ressources intérieures.

Par ailleurs, le secteur de la défense verrait ses budgets militaires augmenter, consolidant les commandes pour les entreprises d'armement, tandis que la cybersécurité, dans un contexte de tensions internationales croissantes, pourrait également être renforcée, notamment en réponse aux menaces liées aux infrastructures nationales.

Ensemble, ces secteurs seraient positionnés pour tirer parti de la politique pro-business d'un second mandat Trump.

Impact sur les Cryptos et le bitcoin en cas de victoire de Trump

Un retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, désormais pro-crypto et ayant même lancé son propre exchange crypto, aurait un impact probablement important sur les crypto monnaies, et tout particulièrement sur le Bitcoin. Alors que Donald Trump voyait auparavant le Bitcoin comme une menace pour la stabilité du Dollar US, il a radicalement changé son approche, et il accepte même maintenant les dons en cryptos sur son site de campagne.

Trump pourrait encourager l'adoption des crypto monnaies à travers des politiques favorables, comme des réductions d'impôt sur les cryptos ou une dérégulation du secteur. Le fait qu'il ait créé un exchange crypto montre qu'il reconnaît désormais le potentiel de cette industrie, ce qui pourrait entraîner une collaboration plus étroite entre le gouvernement et le secteur des entreprises Blockchain.

Concernant le Bitcoin en particulier, une présidence d'un Donald Trump pro-crypto pourrait avoir un effet stimulant sur ses cours. Cela pourrait également conduire à des initiatives pour faire des États-Unis un leader mondial dans l'industrie des cryptos, favorisant l'innovation et créant une infrastructure solide pour le Bitcoin et d'autres actifs numériques.

Impact de la victoire de Trump sur les taux d'intérêts

Étant donné l'obsession de Donald Trump pour la croissance économique des États-Unis, il est fort probable qu'il soutienne une politique de baisse des taux d'intérêt en cas de retour à la présidence. Trump a souvent exprimé son mécontentement à l'égard de la Réserve fédérale (FED) lorsqu'il estimait que ses décisions freinaient la croissance économique, et il a par le passé fait pression pour des baisses de taux afin de stimuler l'investissement et la consommation. Ses critiques répétées sur l'indépendance de la FED laissent entrevoir qu'il pourrait intensifier ses efforts pour influencer directement ou indirectement les décisions monétaires dans le but de maintenir des conditions de crédit favorables à une expansion rapide de l'économie. Une telle approche, combinée à une politique fiscale expansionniste, pourrait entraîner des taux d'intérêt plus bas pour prolonger le cycle de croissance, même si cela peut poser des risques à plus long terme, comme l'inflation ou l'instabilité des marchés financiers.

Quelles conséquences en cas de victoire de Kamala Harris ?

Nous allons maintenant examiner les implications potentielles d'une victoire de Kamala Harris aux élections présidentielles américaines, notamment en ce qui concerne la politique économique et environnementale.

Connue pour sa volonté à mettre en œuvre des réformes progressistes, Harris pourrait renforcer les initiatives en faveur de la transition énergétique, avec un accent sur la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables.

Politique économique de Harris

Sur le plan économique, Kamala Harris pourrait soutenir des politiques fiscales plus équitables, avec une augmentation des impôts sur les plus riches et un soutien accru aux classes moyennes, soutenue par une fiscalité plus progressive, visant à financer ces dépenses publiques plus importantes tout en redistribuant les richesses pour réduire les inégalités sociales.

La politique économique de Kamala Harris pourrait aussi être marquée par une augmentation significative des dépenses publiques, orientée vers des secteurs stratégiques comme les infrastructures, l'éducation, et surtout la transition énergétique. Harris a montré un fort engagement en faveur du développement des énergies vertes, avec des investissements massifs dans les technologies propres telles que l'éolien, le solaire et les véhicules électriques, dans le but de réduire l'empreinte carbone des États-Unis et d'accélérer la transition vers une économie durable. Cette politique pourrait s'accompagner de subventions pour les entreprises innovantes dans le domaine des technologies vertes, tout en renforçant les incitations fiscales pour les particuliers et les entreprises qui adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement.

Par ailleurs, Harris pourrait renforcer la régulation des entreprises, en particulier dans des secteurs sensibles comme les biotechnologies et les produits pharmaceutiques, en réponse aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, d'éthique, et d'accès équitable aux innovations médicales. Une administration Harris pourrait ainsi imposer des normes plus strictes sur la recherche et la commercialisation des produits biotech, tout en visant à garantir que ces avancées profitent à l'ensemble de la population.

Politique énergétique de Harris

La politique énergétique de Kamala Harris serait probablement axée sur une accélération de la transition vers les énergies renouvelables, comme nous l'avons déjà mentionné. Harris mettra ainsi probablement en œuvre des initiatives ambitieuses pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, en favorisant le développement des énergies renouvelables. Cette transition pourrait être soutenue par des investissements publics importants, ainsi que des réductions fiscales pour encourager les Américains à adopter ces nouvelles technologies.

Cependant, cette réorientation vers les énergies renouvelables pourrait entraîner des répercussions sur le prix du pétrole. Une politique visant à réduire la consommation de combustibles fossiles, couplée à des régulations environnementales plus strictes, pourrait diminuer la demande pour le pétrole, exerçant une pression à la baisse sur les prix à long terme, ce qui ne motiverait pas les Américains à opter pour une voiture électrique.

Par ailleurs, Harris pourrait envisager l'introduction de taxes spécifiques sur le pétrole et les autres sources d'énergie fossile afin d'encourager la transition énergétique et de financer des programmes écologiques. Ces taxes auraient pour but de rendre les énergies renouvelables plus compétitives et d'accélérer la décarbonisation de l'économie, mais elles pourraient également entraîner des hausses de coûts pour les industries fortement dépendantes du pétrole à court terme.

Les secteurs qui devraient profiter d'une victoire de Harris

Une victoire de Kamala Harris aux élections présidentielles pourrait favoriser plusieurs secteurs clés de l'économie.

Les énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, bénéficieraient d'investissements massifs et de subventions pour soutenir la transition énergétique qu'elle souhaite accélérer. Le secteur des véhicules électriques (EV) serait également avantagé grâce à des politiques favorisant l'adoption de technologies plus propres, comme des crédits d'impôts et le développement des infrastructures de recharge.

De plus, le secteur de la santé, notamment les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, pourrait voir une augmentation des investissements en recherche et développement, avec cependant la mise en place d'une régulation plus stricte pour garantir la sécurité et l'accès équitable aux innovations médicales.

L'éducation et la technologie, deux autres priorités de Harris, bénéficieraient également de financements publics pour moderniser les systèmes éducatifs et soutenir l'innovation technologique.

L'ensemble de ces secteurs pourraient se positionner pour croître dans un cadre économique orienté vers une transition écologique et sociale.

Impact sur la finance responsable (ISR) en cas de victoire de Harris

Contrairement à une victoire de Donald Trump, une victoire de Kamala Harris ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les cryptomonnaies, car ce domaine n'est pas une priorité pour son administration, ni pour le parti démocrate.

Toutefois, la finance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et les Fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) devraient largement bénéficier d'une présidence sous Kamala Harris.

Comme nous l'avons évoqué précédemment, les politiques de Harris sont centrées sur la transition énergétique, la lutte contre les inégalités sociales et la régulation accrue des entreprises, ce qui favorisera les investissements responsables, et rendra les fonds ISR plus attractifs pour les investisseurs soucieux des enjeux environnementaux et sociaux.

Impact de la victoire de Kamala Harris sur les taux d'intérêts

Kamala Harris n'a pas exprimé de volonté particulière de baisser les taux d'intérêt, adoptant plutôt une position modérée à ce sujet. Sa priorité semble être la lutte contre l'inflation, avec une approche prudente pour stabiliser l'économie sans perturber les marchés financiers.

Contrairement aux pressions potentielles de Donald Trump sur la Réserve fédérale (FED) pour une politique monétaire expansionniste, Harris est favorable à une collaboration harmonieuse avec la FED, respectant son indépendance tout en soutenant des mesures équilibrées pour garantir la stabilité des prix et la croissance à long terme.

Quelles stratégies d'investissement adopter pour les élections américaines ?

Avant les élections américaines, il est essentiel d'adopter une stratégie d'investissement réfléchie, en tenant compte de trois approches possibles.

La première consiste à anticiper une victoire de Donald Trump, en investissant dans des secteurs qui devraient bénéficier de ses politiques, tels que le pétrole, les énergies fossiles, la défense et la finance, misant sur un environnement de dérégulation et de réduction des impôts.

La deuxième approche serait d'anticiper une victoire de Kamala Harris, en privilégiant les secteurs des énergies renouvelables, des véhicules électriques, de la santé et des technologies vertes, qui profiteront d'une politique de transition énergétique et de régulation renforcée.

Enfin, une troisième stratégie pourrait consister à ne rien changer et à maintenir un plan d'investissement à long terme, en diversifiant son portefeuille pour amortir les fluctuations à court terme liées aux incertitudes politiques, tout en restant concentré sur ses objectifs à long terme indépendamment du résultat des élections américaines.

Quelles stratégies de trading adopter pour les élections américaines ?

Les élections américaines sont souvent une période de forte volatilité sur les marchés, ce qui ouvre la porte à différentes stratégies de trading, mais attention, c'est aussi une période très risquée et il est peut-être préférable de rester à l'écart si vous ne vous sentez pas prêt.

Une stratégie de trading courante pendant les élections, c'est de trader la volatilité. Les élections américaines ont tendance à provoquer des fluctuations importantes sur les marchés, en particulier durant les jours précédant et suivant l'élection. Une stratégie populaire est d'utiliser des options ou des produits de Bourse (turbos, warrants, etc.) pour anticiper la hausse de la volatilité. Par exemple, vous pouvez acheter des options « straddle » ou « strangle » sur des indices, qui permettent de bénéficier des mouvements importants, quelle que soit la direction des marchés.

Il est tout à fait possible de profiter de l'annonce des résultats des élections américaines en adoptant des stratégies de trading adaptées, même si le résultat officiel sera dévoilé le week-end. Certains courtiers en Bourse, comme IG, offrent la possibilité de trader durant le week-end, ce qui permet aux investisseurs d'ajuster leurs positions en temps réel en fonction des premières tendances et des résultats préliminaires. Cela offre un avantage important pour réagir rapidement aux fluctuations du marché avant la réouverture des bourses traditionnelles.

En parallèle, les crypto monnaies, qui sont négociables 24/7, offrent également une opportunité de trading durant le week-end. Les cryptos étant souvent sensibles aux événements politiques et économiques majeurs, les traders peuvent exploiter la volatilité des marchés cryptos pour capturer des mouvements importants avant même que les marchés financiers traditionnels n'ouvrent. Ainsi, trader l'annonce des résultats le week-end permet de prendre position plus tôt et potentiellement profiter de l'anticipation des mouvements du lundi.

En résumé, les stratégies de trading avant et pendant les élections américaines dépendent de votre appétit pour le risque, mais encore une fois, il faut être conscient que ce sera une prise de risque probablement plus importante que d'habitude.

