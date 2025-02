Élections allemandes: Carmignac prévoit une "arithmétique" budgétaire "compliquée"

L'AfD s'y est opposée, tandis que Die Linke pourrait la soutenir "pour augmenter les investissements, mais sans toucher au budget de la défense". Pour "voir le bon côté des choses", l'économiste estime que "la marge de manœuvre plus restreinte au niveau national pour le soutien à la défense pourrait rendre un emprunt conjoint européen plus attractif" pour le nouveau chancelier Friedrich Merz, ce qui constitue "un point positif pour l'Europe".

(AOF) - "Une grande coalition centriste entre la CDU/CSU et le SPD, qui a obtenu 52 % des sièges au Bundestag, formera probablement le prochain gouvernement", prévoit Apolline Menut, économiste chez Carmignac après les résultats des élections législatives allemandes. Elle souligne cependant que les partis centristes "n'ont pas réussi à maintenir une majorité constitutionnelle, compliquant les perspectives d'un changement décisif et rapide du régime budgétaire". En effet, "toute modification de la réforme du frein à l'endettement devra s'appuyer sur le soutien, soit de Die Linke, soit de l'AfD".

