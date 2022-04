Élection présidentielle : la prudence s’impose en Bourse

Emmanuel Macron se succédera-t-il à lui-même, comme avant lui le général de Gaulle, François Mitterand et Jacques Chirac ? Ou Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à occuper le palais de l'Élysée ? Réponse le 24 avril au soir. (© CC)

Les marchés tablent sur une réélection du président sortant. Mais, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen à l’Élysée, aucun des deux candidats ne paraît en mesure d’avoir une majorité franche à l’Assemblée nationale.

Le dimanche 24 avril, à 20 heures précises, les instituts de sondage devraient dévoiler – sauf si l’écart est ténu entre les deux candidats – le nom du président ou de la présidente de la République pour les cinq ans à venir.

Arrivé en tête du premier tour (avec 27,85% des suffrages exprimés) devant Marine Le Pen (23,15%), Emmanuel Macron est donné vainqueur jusqu’à présent dans toutes les enquêtes d’opinion, avec une marge plus ou moins étroite.

Mais un sondage, rappelons-le, n’est pas une prédiction, simplement une photographie à un moment donné (différent de celui de l’isoloir). Et chaque élection réserve aussi son lot de surprises.

La glorieuse incertitude des sondages

Les exemples pullulent. Dans les semaines précédant ce rendez-vous majeur, Valéry Giscard d’Estaing était donné gagnant en 1981 face à François Mitterrand, et Jacques Chirac perdant en 1995 face à Édouard Balladur. On sait ce qu’il en est advenu. Et n’oublions pas l’élimination choc de Lionel Jospin (avec 16,18% des voix) à l’issue du premier tour, le 21 avril 2002, au profit de Jacques Chirac (19,88%) et de Jean-Marie Le Pen (16,86%). Un séisme qui a marqué la vie politique française.

De même, il était difficile d’imaginer, une semaine avant le premier tour, que Valérie Pécresse, candidate des Républicains, ne rassemble que 4,78% des voix, alors que les instituts la créditaient d’un