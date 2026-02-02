Eldorado Gold rachète Foran Mining pour 2,8 milliards de dollars afin de renforcer sa présence dans le secteur du cuivre

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Eldorado Gold ELD.TO va acquérir la société canadienne Foran Mining FOM.TO dans le cadre d'une transaction évaluant le promoteur axé sur le cuivre à environ 3,8 milliards de dollars canadiens (2,79 milliards de dollars), ajoutant un deuxième projet de croissance à court terme et augmentant son exposition au cuivre.

L'opération, annoncée lundi par les deux sociétés, accroît la production d'Eldorado à un moment où les prix de l'or sont élevés et où la demande de cuivre augmente, un matériau clé utilisé pour l'électrification et l'énergie propre.

La base d'actifs de la société combinée sera exposée à environ 77 % à l'or et à 15 % au cuivre, avec des opérations et des projets de développement au Canada, en Grèce et en Turquie.

Eldorado a déclaré qu'elle prévoyait d'intensifier l'exploration dans l'ensemble de l'entreprise, notamment dans la zone Tesla de Foran, en Saskatchewan.

L'entreprise minière élargie prévoit de générer environ 2,1 milliards de dollars de bénéfices de base et 1,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible en 2027.

Dans le cadre de l'opération, qui devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2026, les actionnaires de Foran recevront 0,1128 action Eldorado plus 0,01 $ par action, ce qui leur donnera environ 24 % de la société issue de la fusion.

L'opération réunit le projet d'or-cuivre Skouries d'Eldorado en Grèce et le projet de cuivre McIlvenna Bay de Foran en Saskatchewan, qui devraient tous deux atteindre la production commerciale au milieu de l'année 2026. Eldorado a déclaré que le groupe combiné pourrait produire environ 900 000 onces d'équivalent-or en 2027.

"Cette transaction donne à McIlvenna Bay l'envergure et la force financière nécessaires pour réaliser pleinement son potentiel, y compris la capacité d'accélérer les possibilités d'expansion progressive au fil du temps", a déclaré le directeur général de Foran, Dan Myerson.

L'opération de fusion a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux parties et a reçu le soutien de cadres supérieurs; le vote des actionnaires est prévu pour le 14 avril, ont indiqué les entreprises.

La société issue de la fusion conservera son siège social à Vancouver sous le nom d'Eldorado Gold, tandis que la baie McIlvenna deviendra un actif canadien essentiel, au même titre que la mine Lamaque au Québec.

(1 $ = 1,3633 dollar canadien)