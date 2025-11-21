Elanco Animal Health progresse, KeyBanc rejoint le camp des haussiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions d'Elanco Animal Health ELAN.N ont augmenté de 2,7 % à 21,81 $ le vendredi après que KeyBanc ait initié une couverture à "surpondérer"

** KeyBanc fixe le PT à 27$, ce qui implique une hausse de ~27% par rapport à la dernière clôture de l'action, et est à égalité pour le plus élevé à Wall Street, selon LSEG

** Les lancements récents par ELAN de Zenrelia (médicament contre les allergies cutanées pour les chiens) et de Credelio Quattro (protection contre les parasites pour les chiens) montrent une forte croissance des revenus, a écrit l'équipe d'analystes de KeyBanc, Steve Dechert et Scott Schoenhaus, dans une note datée de jeudi dernier

** Ces produits et d'autres produits innovants devraient entraîner une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 6 à 8 % entre 2025 et 2028, contre une croissance à un chiffre entre 2022 et 2024, selon KeyBanc ** KeyBanc s'attend également à une expansion des marges grâce à un mix plus élevé d'animaux de compagnie et à un plan d'économies, Ascend, qu'ELAN a lancé au milieu de l'année 2025

** En outre, KeyBanc a placé son homologue Zoetis ZTS.N à "pondération sectorielle", déclarant qu'il continue à faire face à des vents contraires liés aux produits d'anticorps monoclonaux (mAbs) (monoclonal antibodies) contre la douleur due à l'arthrose (osteoarthritis) (Librela et Solensia), soulignant qu'ils "ont fait l'objet de vives critiques dans les médias sociaux en raison de leurs effets secondaires potentiels"

** Aujourd'hui, 12 des 14 sociétés de courtage qui couvrent ELAN considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 2 la considèrent comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 24,50 $, selon les données de LSEG

** L'action ELAN a progressé de 80% depuis le début de l'année, y compris sur la séance

** Les actions de ZTS sont en hausse de 2,4 % à 118,71 $, ce qui réduit la perte depuis le début de l'année à ~27 %