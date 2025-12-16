Elanco Animal Health bondit après que son directeur général et son directeur financier ont annoncé des achats d'actions

16 décembre - ** Les actions du fabricant de vaccins pour animaux de compagnie Elanco ELAN.N ont augmenté de 5 % avant la cloche à 22,79 $ après que les cadres supérieurs ont annoncé des achats d'actions ** Le directeur général Jeffrey Simmons a acheté 22 000 actions d'une valeur de près de 480 000 $ et le directeur financier Robert VanHimbergen a acheté environ 7 000 actions d'une valeur d'environ 150 000 $ le 11 décembre, selon les documents réglementaires déposés en fin de journée

** À la suite de ces transactions, Simmons détenait directement 1,8 million d'actions et indirectement 167 000 actions, tandis que la participation de VanHimbergen est passée à environ 124 000 actions, selon les documents déposés ** En outre, le vice-président exécutif Rajeev Modi a acheté 4 500 actions d'une valeur d'environ 96 000 $ le 11 décembre, ce qui porte ses avoirs à environ 123 000 actions, selon une déclaration

** La société ELAN, basée à Indianapolis (Indiana), compte environ 496,9 millions d'actions en circulation ** Lors de sa journée des investisseurs du 9 décembre, ELAN a prévu un chiffre d'affaires d'environ 1,1 milliard de dollars pour les produits d'innovation en 2026

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions d'ELAN ont augmenté de 79% depuis le début de l'année

** 14 des 16 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 la considèrent comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 25 $, selon les données de LSEG