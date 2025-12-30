information fournie par Reuters • 30/12/2025 à 10:51

Ekso Bionics progresse à l'approche de la fusion avec Applied Digital

30 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Ekso Bionics EKSO.O augmentent de 32,8% à 7,25 dollars avant bourse

** L'opérateur de centres de données Applied Digital

APLD.O se sépare de son activité cloud et propose à Ekso de fusionner avec eux pour former ChronoScale, une plateforme conçue pour l'informatique de l'IA

** Les actions d'APLD ont augmenté de 1,9 %

** A la clôture de la transaction, 97% de la société combinée sera détenue par APLD

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, EKSO a baissé de 40,33% depuis le début de l'année