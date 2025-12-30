Ekso Bionics progresse à l'approche de la fusion avec Applied Digital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Ekso Bionics EKSO.O augmentent de 32,8% à 7,25 dollars avant bourse
** L'opérateur de centres de données Applied Digital
APLD.O se sépare de son activité cloud et propose à Ekso de fusionner avec eux pour former ChronoScale, une plateforme conçue pour l'informatique de l'IA
** Les actions d'APLD ont augmenté de 1,9 %
** A la clôture de la transaction, 97% de la société combinée sera détenue par APLD
** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026
** Jusqu'à la dernière clôture, EKSO a baissé de 40,33% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer