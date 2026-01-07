Ekinops va déployer sa technologie 400G chez un exploitant de réseau de fibre optique américain
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 14:10
Cette solution permettra à MuniNet d'augmenter considérablement la capacité de son infrastructure de transport optique existante, de réduire la congestion du réseau et de prendre en charge les applications gourmandes en données telles que le très haut débit et les services cloud.
Dans le détail, cette mise à niveau inclue une augmentation de capacité, une flexibilité opérationnelle et la préparation au 800G.
Pour Kevin Antill, directeur du développement Amérique du Nord chez Ekinops : " Nous sommes ravis de nous associer à MuniNet pour cette transformation majeure de leur réseau. Cette collaboration met en valeur notre expertise dans le développement de solutions optiques haute performance qui permettent à nos partenaires de surmonter les contraintes réseau et de rester à la pointe de l'innovation ".
Valeurs associées
|2,2150 EUR
|Euronext Paris
|+16,58%
A lire aussi
-
Mises à mal par un calendrier commercial saturé de promotions, les soldes d'hiver ont débuté mercredi dans une France perturbée par la neige et le froid, un contexte météo qui menace la fréquentation pour de nombreux commerçants déjà à la peine. Après un début ... Lire la suite
-
Marche du "pingouin" pour les uns, galère dans les transports et activité avortée pour les autres... Entre routes bouchées, vols annulés et coupures d'électricité, l'épisode neigeux continue de perturber mercredi une partie de la France revêtue d'un épais manteau ... Lire la suite
-
A renfort de tracteurs, fumier et bottes de paille, les agriculteurs ont érigé une dizaine de barrages mercredi sur les principaux axes autour de Toulouse, bravant par des températures négatives les interdictions de manifester, pendant que d'autres s'acheminent ... Lire la suite
-
Accord de libre échange avec le Mercosur : Bruno Retailleau menace Emmanuel Macron de censure s'il "vote pour"
Pour la France, "le compte n'y est pas", a répété le gouvernement mercredi matin, avant une réunion à Bruxelles des ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, a "solennellement" prévenu Emmanuel Macron qu'un "vote" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer