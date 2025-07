Ekinops: un réseau virtualisé déployé chez Volkswagen information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - Ekinops annonce qu'ecotel, fournisseur allemand de services de télécommunications pour le cloud et le haut débit, a déployé avec succès un réseau virtualisé à partir de solutions Ekinops pour le compte de Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD).



'La solution conçue pour ecotel est un véritable reflet des atouts fondamentaux d'Ekinops : ouverte, puissante et flexible, une solution tout-en-un', déclare Didier Brédy, le PDG de la société française de solutions de connectivité réseau.



La solution de pointe fournie à VGRD comprend le middleware de virtualisation Ekinops OneOS6-LIM et l'uCPE, combinés à un pare-feu VNF déjà embarqué. Son déploiement a débuté au troisième trimestre 2024 pour s'achever au deuxième trimestre 2025.





