Ekinops : troisième trimestre salué

(AOF) - Ekinops (+7,16% à 4,12 euros) figure parmi les plus fortes progressions du marché SRD grâce à des revenus meilleurs que prévu au troisième trimestre. Sur cette période, le spécialiste des solutions de télécommunications a enregistré un chiffre d’affaires de 30,4 millions d’euros, en hausse de 9% par rapport au troisième trimestre 2023 et en progression de 4% en séquentiel par rapport au deuxième trimestre 2024. Ekinops souligne qu’il "renoue ainsi avec la croissance et enregistre son niveau d’activité le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2023".

À taux de change constants, le chiffre d'affaires a affiché une croissance de 10% au troisième trimestre 2024.

Au troisième trimestre, le groupe a bénéficié de la détente des stocks d'équipements d'accès chez les clients opérateurs en France et dans la zone EMEA et des toutes premières livraisons du nouveau produit 800G pour le transport optique.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires s'est établi à 87,9 millions d'euros, en repli de 11% par rapport à la même période l'an dernier.

Ekinops prévient que "l'environnement de marché demeure toutefois difficile, avec une prudence marquée des opérateurs sur l'ensemble des zones géographiques dans l'engagement de leurs plans d'investissements".

AOF - EN SAVOIR PLUS