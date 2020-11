EKINOPS : Swisscom choisit Ekinops pour virtualiser ses services d'accès entreprise

Paris - 9 novembre 2020 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, annonce aujourd'hui que Swisscom, entreprise leader en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) en Suisse, a choisi Ekinops pour fournir une nouvelle solution de réseau virtualisé sur des routeurs d'accès universels sur sites d'entreprises (uCPE/Universal Customer Premises Equipment).

La solution innovante d'Ekinops, issue de sa suite logicielle Compose, fera de Swisscom le premier opérateur en Suisse à proposer une solution de connectivité virtualisée pour les réseaux d'entreprises, en continuité des services existants. La solution est bâtie autour de l'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau (NFVi) ouverte d'Ekinops, OneOS6-LIM, qui donne accès à un vaste catalogue de fonctions réseau virtualisées (VNF) certifiées. Swisscom y gagne la flexibilité de pouvoir sélectionner n'importe quel équipement de type whitebox (uCPE) pour offrir une large gamme de services Ekinops ou de tiers au format VNF. Cette approche permet, en toute simplicité, de contourner le verrouillage « mono-fournisseur » (blocages propriétaires) de certaines solutions.

« Nous avons été impressionnés par l'expertise et l'innovation d'Ekinops dans le domaine de la connectivité virtualisée des entreprises et nous sommes impatients de proposer à nos clients entreprises cette solution véritablement ouverte et simple à déployer », commente Reto Baschera, SVP Marketing B2B chez Swisscom. « Ekinops a su faire preuve d'une agilité incomparable pendant la phase de sélection qui nous met en confiance pour faire évoluer nos solutions vers un modèle réseau défini par logiciel (software-defined network) et ainsi donner une nouvelle dimension aux services de connectivité réseau pour les entreprises. »

La solution OneOS6-LIM d'Ekinops intègre des fonctions de routage natives qui libèrent une capacité de traitement essentielle pour d'autres VNF. Elle permet également d'offrir une connectivité haut débit allant jusqu'à 10 Gb/s pour les utilisateurs finaux avec un équipement réseau (uCPE) particulièrement abordable. Véritable solution clés-en-main, le logiciel OneOS6-LIM est livré avec Design Studio qui permet de configurer et maintenir en toute simplicité des chaînes de services VNF. La configuration « zero-touch » réduit également considérablement les délais de mise sur le marché, de la conception à la configuration sur site.

« Ce projet prouve que le modèle économique basé sur la technologie de virtualisation des réseaux est pertinent », ajoute Frank Dedobbeleer, vice-Président des ventes EMEA et APAC d'Ekinops. « Ekinops est précurseur dans le domaine de la virtualisation des réseaux, c'est donc un partenariat particulièrement prometteur et passionnant qui commence aujourd'hui avec un nouvel opérateur Tier 1 (rang 1). Swisscom est reconnu pour innover fortement grâce à ses technologies réseau les plus abouties. Cette solution permettra à cet opérateur majeur de s'inscrire dans la continuité de ces innovations et va également permettre aux entreprises clientes de Swisscom d'accélérer leur adoption des technologies digitales. »

La mise en production de cette solution au sein du réseau de Swisscom débutera début 2021.

Pour plus d'informations sur les solutions de virtualisation d'Ekinops, veuillez visiter www.ekinops.com.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 422 170

Plus d'informations sur www.ekinops.com

