Ekinops s'associe à Proximus en Belgique

L'équipementier télécom français Ekinops a annoncé un accord stratégique avec Proximus Wholesale, la division de gros de l'opérateur historique belge, pour lancer une nouvelle génération de solutions réseaux pilotées par logiciel.

Ce partenariat s'articule autour de "ONE" (Open Network Ecosystem), le nouveau portefeuille de produits de Proximus Wholesale. Cette offre combine l'infrastructure haut débit nationale de l'opérateur belge aux technologies logicielles de virtualisation d'Ekinops (notamment ses équipements universels uCPE, son système OneOS6-LIM et sa plateforme de gestion OneManage).

Un modèle plus agile et économique pour les opérateurs belges

L'objectif de cette collaboration est de permettre aux opérateurs locaux et aux fournisseurs de services de déployer des solutions numériques (routage, sécurité, SD-WAN, voix) de manière entièrement logicielle et automatisée, sans nécessiter d'interventions physiques sur site. En remplaçant de multiples boîtiers matériels par un équipement uCPE unique connecté à une place de marché sécurisée, les partenaires télécoms simplifient leur logistique tout en réduisant considérablement leurs délais de livraison.

Pour Frank Dedobbeleer, directeur du développement chez Ekinops, cette simplification de la chaîne de services offre aux entreprises un accès flexible à un vaste écosystème applicatif sans compromis sur les performances. De son côté, Alex Lorette, directeur de la division Wholesale chez Proximus, salue une "étape majeure" qui garantit un modèle opérationnel plus fluide, moins coûteux et plus évolutif pour le marché belge.