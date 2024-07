EKINOPS : Résultats semestriels 2024 : 14,3% de marge d'EBITDA

PARIS, le 29 juillet 2024 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie ses comptes semestriels 2024 (au 30 juin 2024), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 juillet 2024. Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS S1 2023

(6 mois) S2 2023

(6 mois) S1 2024

(6 mois) 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 71,0 58,1 57,5 129,1 Marge brute 37,7 29,6 32,2 67,3 En % 53,1% 50,9% 56,1% 52,1% Charges opérationnelles 31,0 31,3 29,3 62,3 EBITDA 1 14,3 4,3 8,2 18,6 En % 20,2% 7,4% 14,3% 14,4% Résultat opérationnel courant (EBIT) 6,7 -1,6 3,0 5,1 Résultat opérationnel 6,6 -3,0 2,6 3,6 Résultat net consolidé 6,0 -2,4 1,5 3,6 En % 8,4% n.a. 2,6% 2,8%

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

57,5 M€ de chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2024, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 M€, en repli de -19% par rapport au 1 er semestre 2023 (variation identique à taux de change constants).

Portée par le rebond des ventes en France (+16% au 1 er semestre 2024), la ligne d'activité Accès a enregistré une progression de +1% sur la période, après une année 2023 en repli. Les principaux clients opérateurs d'Ekinops reconstituent progressivement leurs stocks d'équipements d'Accès, sans encore atteindre les niveaux normatifs.

Les ventes de solutions de Transport optique ont en revanche baissé de -41% au 1 er semestre 2024, après une année 2023 record (+41% de croissance au 1 er semestre 2023 et +27% sur l'ensemble de l'année). Cette ligne d'activité a été principalement impactée par (i) la réticence des opérateurs, qui disposent de stocks d'équipements importants, à engager des dépenses d'investissement, (ii) un ralentissement de la croissance du trafic internet en 2023 dans un contexte de surcapacité et (iii) l'attentisme suscité par le lancement retardé de la nouvelle solution optique 800G d'Ekinops.

Les activités Logiciels & Services représentent 17% du chiffre d'affaires du Groupe, avec une part croissante des revenus récurrents, en particulier pour la solution SD-WAN.

Sur le plan géographique, les ventes semestrielles ont progressé de +5% en France, alors qu'à l'international l'activité a reculé de -31%. La part de l'activité réalisée à l'international s'est établie à 56% à l'issue du semestre (vs. 66% un an plus tôt), dont 22% en Amérique du Nord (repli de -31%), 32% dans la zone EMEA (repli de -32%) et 2% en Asie-Pacifique (repli de -15%).

56,1% de taux de marge brute au 1 er semestre 2024

La marge brute semestrielle s'est établie à 32,2 M€ à mi-exercice, contre 37,7 M€ à la même période de l'an dernier.

Le taux de marge brute s'est élevé à un niveau historique de 56,1% au 1 er semestre 2024, contre 53,1% un an plus tôt et 52,1% à l'issue de l'exercice 2023.

Cette performance historique du taux de marge brute est le fruit d'un mix activités favorable (progression de la ligne d'activité Accès), du bon ratio « prix de vente / coûts de fabrication » des solutions Ekinops et du poids croissant des ventes de logiciels et de services dans le chiffre d'affaires.

Marge d'EBITDA [1] de 14,3% au 1 er semestre 2024

L'EBITDA semestriel s'est élevé à 8,2 M€ contre 14,3 M€ au 1 er semestre 2023, avec des charges opérationnelles en baisse de -6% sous l'effet d'une gestion précautionneuse des coûts (-11% de frais généraux, -6% des coûts de R&D et -3% de frais commerciaux et marketing).

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 14,3% à l'issue du semestre, contre un niveau exceptionnel de 20,2% un an plus tôt, et 14,4% sur l'ensemble de l'exercice 2023.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (4,1 M€, dont 1,1 M€ d'amortissements liés aux technologies post allocation des prix d'acquisition), en baisse du fait de l'arrêt de l'amortissement de la technologie OneAccess , et des charges non décaissables relatives aux paiements en actions (0,6 M€), le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,0 M€ au 1 er semestre 2024, contre 6,7 M€ un an plus tôt.

La marge opérationnelle courante représente ainsi 5,1% du chiffre d'affaires semestriel, contre 9,4% un an plus tôt et 3,9% sur l'ensemble de l'exercice 2023.

EBIT ajusté de 7,0% au 1 er semestre 2024

Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, la marge opérationnelle courante ajustée (EBIT ajusté [2] ) ressort à 7,0%, contre à 14,0% il y a un an et 8,0% à l'issue de l'exercice 2023.

Les autres charges opérationnelles se sont élevées à 0,4 M€, conduisant à un résultat opérationnel de 2,6 M€ au 1 er semestre 2024, contre 6,6 M€ un an plus tôt et 3,6 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2023.

Après prise en compte du résultat financier de -0,7 M€, constitué d'une charge nette d'intérêts et de gains de change à la suite de couverture de taux, et de la charge d'impôts de -0,4 M€, le résultat net semestriel ressort à 1,5 M€, contre 6,0 M€ au 1 er semestre 2023 et 3,6 M€ sur la totalité de l'exercice 2023.

+5,1 M€ de cash-flow opérationnel au 1 er semestre 2024

En dépit des défis conjoncturels affectant son activité, Ekinops démontre une nouvelle fois sa résilience opérationnelle par sa capacité de générer de la trésorerie à travers son exploitation.

À mi-exercice, le cash-flow opérationnel s'est élevé à +5,1 M€, en nette croissance par rapport au 1 er semestre 2023 (+0,9 M€). La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) s'est limitée à +2,1 M€, en forte diminution par rapport à l'an dernier (+13,1 M€ au 1 er semestre 2023 sous l'effet de la forte hausse des créances clients). Au 1 er semestre 2024, la baisse des créances clients (-3,4 M€) a notamment permis de compenser la hausse du niveau des stocks (+3,3 M€), conséquence du ralentissement de l'activité.

Les flux d'investissement (immobilisations et R&D) ont consommé -5,7 M€ (vs. -4,5 M€ un an plus tôt), incluant 1,1 M€ d'investissements en matériel, 4,5 M€ au titre de la R&D capitalisée et l'acquisition de la suite logicielle 5View.

Les flux de financement se sont établis à -4,7 M€, dont -2,5 M€ de remboursement d'emprunts bancaires. Aucun nouvel emprunt n'a été contracté au cours du semestre.

À l'issue du 1 er semestre 2024, la variation de trésorerie s'est ainsi élevée à -5,4 M€.

Trésorerie nette [3] confortable de 22,3 M€ au 30 juin 2024

ACTIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2023 30/06

2024 PASSIF - En M€

Normes IFRS 31/12

2023 30/06

2024 Actifs non courants 78,8 85,4 Capitaux propres 119,4 120,4 dont Goodwill 28,5 28,4 Emprunts financiers 21,4 19,5 dont Immo. Incorporelles 17,1 18,5 dont emprunts bancaires 18,3 16,7 dont Droits d'utilisation 6,7 12,4 dont dette factoring 2,8 2,5 Actifs courants 66,6 68,9 Dette préfinancement CIR 5,1 4,3 dont Stocks 25,9 29,2 Dettes fournisseurs 18,2 17,1 dont Comptes clients 30,0 26,6 Dettes locatives 7,0 12,9 Disponibilités 47,2 41,8 Autres passifs 21,5 21,8 TOTAL 192,6 196,0 TOTAL 192,6 196,0

Au cours du 1 er semestre 2024, Ekinops a signé le contrat de bail de son nouveau siège social à Lannion et a reconduit son contrat de bail commercial pour sa filiale belge, engendrant une hausse des droits d'utilisation, désormais à 12,4 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 41,8 M€ au 30 juin 2024, pour des emprunts financiers [4] ramenés à 19,5 M€.

À l'issue du 1 er semestre 2024, Ekinops bénéficie donc d'une situation financière saine, avec une trésorerie nette de 22,3 M€ (vs. 20,3 M€ un an plus tôt et 25,8 M€ à l'issue de l'exercice 2023) et des capitaux propres de 120,4 M€ (vs. 119,4 M€ au 31 décembre 2023).

Postérieurement à la clôture du semestre, Ekinops a obtenu une subvention de 1,8 M€, accordée par l'État français et Bpifrance dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) « ORANGE MECT PART », développé en collaboration avec Orange et des partenaires, afin de fournir des solutions de connectivité innovantes dans des configurations spécifiques ou des déserts numériques, alternatives aux solutions de transmission actuelles.

Perspectives

Dans un contexte économique ralenti, Ekinops a su démontrer sa résilience à travers un solide taux de marge brute, une bonne gestion de ses charges opérationnelles et une capacité une nouvelle fois démontrée à générer de la trésorerie en dépit du ralentissement de l'activité.

Dans l'Accès, la normalisation progressive des niveaux de stocks chez les opérateurs en France a permis une légère croissance semestrielle de l'activité d'Ekinops. Le groupe vise d'amplifier cette tendance sur la 2 nde moitié de l'exercice en France et en EMEA, sous réserve d'une reprise économique favorable. Pour le Transport optique, le lancement de la nouvelle solution 800G aux fonctionnalités innovantes et d'une solution 100G optimisée en termes de coût devrait insuffler un nouveau dynamisme à l'activité au cours des prochains semestres.

Dans ce contexte, Ekinops anticipe un chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2024 dans la tendance des précédents trimestres et vise une amélioration plus franche de l'activité au 4 ème trimestre 2024.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de réaliser des opérations afin de se massifier, renforcer l'offre et augmenter la base clients, en favorisant un mode de financement non dilutif.

Agenda financier

Date Publication Mardi 15 octobre 2024 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024 Lundi 13 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mercredi 5 mars 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

Ekinops a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière, mais également au regard des conditions d'acquisition définitives des actions gratuites et stock-options attribuées aux salariés du groupe.

Ainsi, le groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions, et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

En M€ - Normes IFRS S1 2023 S1 2024 Résultat opérationnel courant (EBIT) 6,7 3,0 Amortissements des technologies développées et relations clients 3,2 1,1 Résultat opérationnel courant ajusté (EBIT ajusté) 9,9 4,1 Amortissements et provisions 3,8 3,6 Paiements en actions 0,7 0,6 EBITDA 14,3 8,2

[1] L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

[2] L'EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements des actifs intangibles identifiés post allocation des écarts d'acquisition, les Technologies développées et Relations clients.

[3] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16)

[4] hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16