EKINOPS : Résultats annuels 2025 : 105 M EUR de chiffre d'affaires et 10,0% de marge d'EBITDA

PARIS, le 11 mars 2026 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques, publie ses comptes annuels 2025 (clos au 31 décembre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 11 mars 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS 2024 2025 Chiffre d'affaires 117,7 105,0 Marge brute 64,5 60,2 En % 54,8% 57,3% Charges opérationnelles 58,1 60,2 EBITDA 1 18,0 10,5 En % 15,3% 10,0% Résultat opérationnel courant (EBIT) 6,5 0,0 Autres produits et charges opérationnels - 11,4 - 3,2 Résultat opérationnel -5,0 -3,2 Résultat net consolidé -7,0 -7,2

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions (voir annexes).

105,0 M€ de chiffre d'affaires en 2025

À l'issue de son exercice 2025, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 105,0 M€, en repli de -11% par rapport à l'exercice 2024 (-14% à taux de change et périmètre constants). Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE ( Secure Service Edge ) acquis depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 3,7 M€ au chiffre d'affaires annuel.

Les ventes d'équipements d' Accès ont enregistré un repli de -15%, sous l'effet du recul de l'activité auprès du 1 er client du Groupe en France. Hors impact de ce client, le chiffre d'affaires Accès serait demeuré stable d'un exercice à l'autre. L'activité Transport optique s'est inscrite en recul de -12% par rapport à l'exercice 2024, principalement en raison du repli de l'activité en Amérique du Nord avec un ralentissement des investissements de deux clients majeurs consécutifs à des mouvements de consolidation.

L'exercice 2025 a été marqué par une croissance soutenue de +27% des ventes de Logiciels & Services , qui ont totalisé 25% de l'activité annuelle du Groupe, portées par la progression des prestations de services et l'apport d'Olfeo.

Le Groupe communique dorénavant son ARR ( Annual Recurring Revenue – Revenu annuel récurrent) [1] , indicateur permettant de suivre la montée en puissance des revenus récurrents du Groupe conformément aux ambitions du plan stratégique Bridge. Au 31 décembre 2025, l'ARR d'Ekinops s'élevait à 15,8 M€.

Solide taux de marge brute à 57,3% en 2025 (vs. 54,8% en 2024)

À l'issue de l'exercice 2025, la marge brute s'est établie à 60,2 M€, contre 64,5 M€ un an plus tôt, soit un repli limité de -7%.

Le taux de marge brute s'est ainsi élevé à 57,3% contre 54,8% en 2024, reflétant l'évolution favorable du mix activités, avec notamment un poids croissant de la part des ventes de logiciels et de services.

Marge d'EBITDA de 10,0% en 2025

En 2025, l'EBITDA [2] s'est élevé à 10,5 M€ (représentant 10,0% du chiffre d'affaires), contre 18,0 M€ (soit 15,3% du chiffre d'affaires) un an plus tôt.

Les charges opérationnelles ont connu une hausse de +4% sur l'exercice (+10% au niveau des frais commerciaux et marketing, conséquence de l'intégration des équipes d'Olfeo, stabilité des coûts de R&D et -3% au niveau des frais généraux et administratifs). Au 31 décembre 2025, Ekinops comptait 577 collaborateurs, dont 55 issus du rapprochement avec Olfeo, contre 520 un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (11,1 M€ dont 2,5 M€ d'amortissements liés aux technologies post allocation des prix d'acquisition) et après reprise de charges non décaissables relatives aux paiements en actions (0,6 M€), le résultat opérationnel courant ressort à l'équilibre à l'issue de l'exercice, contre un résultat opérationnel courant de 6,5 M€ un an plus tôt.

Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, le résultat opérationnel courant ajusté (EBIT ajusté [3] ) ressort à 2,5 M€ contre 8,5 M€ en 2024.

Le montant des autres charges opérationnelles s'est élevé à 3,2 M€, intégrant les honoraires liés à l'acquisition d'Olfeo, les frais de mise en place du nouveau logiciel ERP et les coûts exceptionnels consécutifs à l'évolution de la gouvernance. Le résultat opérationnel ressort à -3,2 M€ à l'issue de l'exercice, contre -5,0 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte du résultat financier de -3,2 M€, constitué du coût de l'endettement financier net

(-1,5 M€) et du solde des réserves de conversion historique lié à la déconsolidation d'Ekinops Brasil

(-1,9 M€), et d'une charge d'impôt de -0,8 M€, le résultat net s'établit à -7,2 M€ en 2025.

Cash-flow opérationnel de +3,5 M€ en 2025

Ekinops a généré un cash-flow d'exploitation positif de +3,5 M€ en 2025. Il intègre une augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) de 2,2 M€ sur l'exercice, principalement sous l'effet de la diminution du volume d'achat auprès des fournisseurs.

Les flux d'investissement ont consommé 20,4 M€ (vs. 10,0 M€ un an plus tôt), incluant -2,4 M€ de CAPEX (investissements matériels), -4,9 M€ au titre de la R&D capitalisée et -13,0 M€ relatifs à l'acquisition de la société Olfeo.

Les flux de financement se sont élevés à +2,8 M€, dont +10,0 M€ relatifs au tirage sur la ligne du crédit syndiqué pour la croissance externe, -3,2 M€ de remboursements des emprunts bancaires et dettes d'affacturage et -2,5 M€ de remboursements des dettes locatives (IFRS 16).

Au total, la variation de trésorerie s'est établie à -14,2 M€ à fin 2025.

Trésorerie nette de 6,3 M€ au 31 décembre 2025

ACTIF – En M€

Normes IFRS 31/12

2024 31/12

2025 PASSIF – En M€

Normes IFRS 31/12

2024 31/12

2025 Actifs non courants 82,0 105,8 Capitaux propres 112,1 105,9 dont Goodwill 28,4 41,6 Emprunts financiers 16,9 25,8 dont Immo. Incorporelles 13,4 23,6 dont Emprunts bancaires 15,0 23,5 dont Droits d'utilisation 11,6 10,0 dont Dette de factoring 1,9 2,3 Actifs courants 57,0 57,0 Dette préfinancement CIR 2,3 0,5 dont Stocks 22,8 20,8 Dettes fournisseurs 17,8 14,7 dont Comptes clients 23,7 23,3 Dettes locatives 12,2 10,5 Disponibilités 46,4 32,1 Autres passifs 24,1 36,9 TOTAL 185,4 194,3 TOTAL 185,4 194,3

L'augmentation du Goodwill résulte de l'intégration d'Olfeo dans les comptes d'Ekinops depuis le 1 er juin 2025. Au 31 décembre 2025, Ekinops a finalisé l'allocation du prix d'acquisition ( Purchase Price Allocation ), pour un montant de 11,2 M€, conduisant à l'augmentation des immobilisations incorporelles à 23,6 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 32,1 M€ à fin décembre 2025, pour des emprunts financiers [4] de 25,8 M€, principalement constitués de dettes bancaires. La trésorerie nette [5] ressort ainsi à 6,3 M€ à fin 2025, pour des capitaux propres de 105,9 M€.

Un engagement RSE renforcé en 2025

En 2025, Ekinops a renforcé son engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), avec notamment la publication de son premier rapport CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ), marquant un renforcement significatif de la transparence de ses informations extra-financières.

Le bilan 2025 des émissions de GES (Gaz à effet de serre) a révélé une réduction de -36% par rapport à l'année de référence 2023. Le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique sera défini d'ici fin 2026, conformément à la méthodologie ACT Pas à Pas ( Accelerate Climate Transition ), développée par l'ADEME et le CDP ( Carbone Disclosure Project ).

Les efforts ESG du Groupe ont été reconnus en 2025. Ekinops s'est vu décerner la médaille d'or par EcoVadis (note de 82/100), distinction attribuée aux 5% des entreprises les mieux notées. Ekinops a également obtenu la note « A- » dans la catégorie « Changement climatique » du CDP, contre une note « C » en 2024 (première publication des données 2023), confirmant la solidité de sa démarche environnementale. Enfin, à l'issue de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2025, Ekinops a obtenu une note générale de 89/100 (vs. 75/100 un an plus tôt).

2026 : une année d'investissements massifs dans le cadre du plan stratégique Bridge pour accélérer sur les segments les plus dynamiques, SASE et DCI

Ekinops aborde l'année 2026 avec une priorité : investir massivement pour développer de nouvelles solutions et la stratégie commerciale de go-to-market afin d'accélérer sa pénétration sur les segments les plus dynamiques de ses marchés conformément aux ambitions du plan stratégique Bridge : cybersécurité des réseaux (SASE - Secure Access Service Edge ) et l'interconnexion des datacenters (DCI).

Fin 2025, Ekinops a d'ores et déjà annoncé la mise sur le marché d'un nouveau châssis C700HC, le premier d'une nouvelle catégorie d'équipements de transport optique hybride qui combine les fonctionnalités des systèmes de transport WDM traditionnels et des plateformes spécifiques DCI . Le Groupe entend continuer de renforcer de manière importante ses capacités en R&D, notamment à Lannion, en visant le recrutement d'une trentaine d'ingénieurs et développeurs en 2026, pour accélérer le déploiement de sa roadmap produits. Cet investissement massif dans les ressources humaines vise à soutenir le développement d'une nouvelle ligne de produits, baptisée PTM ( Photonic Transport Modular ), destinée au marché DCI. Le premier produit de cette plateforme PTM, un transpondeur très haute performance, se trouve déjà à un stade de développement avancé et sa commercialisation sera lancée fin 2026.

L'intégration réussie d'Olfeo, depuis le 1 er juin 2025, s'intègre parfaitement dans la stratégie d'Ekinops en matière de cybersécurité des réseaux , visant à se positionner sur les segments en forte croissance du SSE et du SASE, et crée des opportunités de cross-selling en complétant idéalement l'offre SD-WAN, Firewall et ZTNA d'Ekinops. Ekinops entend ainsi accélérer le déploiement de solutions numériques souveraines, 100% européennes, en phase avec les attentes des clients européens les plus exigeants, et notamment dans les secteurs d'activité sensibles. La 1 ère solution SASE mono-vendeur, sera disponible fin 2026. En outre, les équipes d'Olfeo ont désormais rejoint, depuis fin février, le site parisien d'Ekinops à Massy.

En matière d'intelligence artificielle (IA), la société a également été active, avec le lancement de plusieurs projets pour intégrer l'IA directement dans les produits et solutions. En matière de cybersécurité, Ekinops étudie notamment des mécanismes de détection de menaces basés sur l'IA, capables d'analyser le trafic réseau en continu, ainsi que des techniques de modélisation du trafic permettant d'anticiper et de prédire les menaces potentielles.

Sur le plan commercial, Ekinops prévoit de renforcer ses équipes commerciales et d'accélérer sa stratégie de pénétration des marchés en combinant sa force de vente directe avec un modèle de distribution indirecte (intégrateurs et revendeurs) ainsi qu'en nouant des alliances stratégiques pour conquérir de nouveaux clients, notamment auprès des entreprises grands comptes désormais adressées par le Groupe.

À l'international, Ekinops devrait bénéficier de la reprise du programme BEAD ( Broadband Equity, Access, and Deployment ), visant à déployer des réseaux en fibre optique dans les zones rurales et isolées des États-Unis.

Perspectives : croissance de l'activité visée en 2026

Ekinops aborde l'année 2026 avec l'ambition de renouer progressivement avec la croissance.

Porté par les premières livraisons des nouvelles solutions DCI et SASE prévues en fin d'année 2026, le Groupe estime être en mesure de réaliser une croissance « single-digit » de son activité sur l'ensemble de l'exercice.

Les investissements importants qui seront réalisés en 2026 (lire ci-avant) devraient se traduire par une baisse de la rentabilité (marge d'EBITDA) sur l'ensemble de l'exercice.

À plus long terme, Ekinops réaffirme son ambition, formulée dans le cadre du plan Bridge , de renouer avec une croissance « double-digit ».

Annexes - Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

Ekinops a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière, mais également au regard des conditions d'acquisition définitives des actions gratuites et stock-options attribuées aux salariés du groupe.

Ainsi, le groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions, et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

En M€ - Normes IFRS 2024 2025 Résultat opérationnel courant 6,5 0,0 Amortissements et provisions 8,8 8,5 Amortissements des technologies développées et relations clients 2,0 2,5 Paiements en actions 0,7 -0,6 EBITDA 18,0 10,5

[1] L'ARR ( Annual Recurring Revenue – Revenu annuel récurrent) est un indicateur reflétant la valeur annuelle des contrats d'abonnements et de support en cours, et excluant les composants non récurrents (services professionnels, vente de matériel, licences logicielles perpétuelles ou tout autre revenu non récurrent)

[2] L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

[3] L'EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements des actifs intangibles identifiés post allocation des écarts d'acquisition, les Technologies développées et Relations clients.

[4] hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16

[5] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et les dettes locatives IFRS 16)