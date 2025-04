Ekinops: quasi-stabilité du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Ekinops affiche un chiffre d'affaires de 28,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en légère progression de 1% conforme à ses attentes, et malgré un recul marqué de l'activité en Amérique du Nord (-20%).



Ses ventes se sont inscrites en croissance de 7% hors Amérique du Nord (20% de l'activité sur la période) et à taux de change constants, son chiffre d'affaires s'est montré stable par rapport à la même période un an plus tôt.



Le fournisseur de solutions de connectivité réseau vise à renouer progressivement avec la croissance de son activité en 2025, notamment en Amérique du Nord, 'dans un contexte de marché qui demeure aujourd'hui complexe et exigeant'.





Valeurs associées EKINOPS 3,4200 EUR Euronext Paris 0,00%