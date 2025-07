Ekinops: plongeon après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Ekinops dévisse de 14% après l'annonce par le fournisseur de solutions de connectivité réseau d'un chiffre d'affaires en repli de 2% à 28,7 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2025, manquant ainsi légèrement les 29,5 millions attendus par Oddo BHF.



'Ce repli s'explique principalement par la baisse de l'activité du principal client du groupe en France sur la partie accès après une forte contribution liée aux JO en 2024', met en avant le bureau d'études, qui reste à 'surperformance' sur le titre.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'est montré quasi stable à 57,2 millions d'euros (-1%), soutenu par un rebond de 10% de l'activité transport optique, ainsi qu'une progression de 22% des logiciels et services.



'Bien que la reprise du marché soit attendue au cours des prochains mois (nécessité d'infrastructures dans le transport), la visibilité reste encore très limitée', prévient Oddo BHF pointant néanmoins 'des fondamentaux solides et une valorisation attractive'.





Valeurs associées EKINOPS 4,2550 EUR Euronext Paris -13,87%