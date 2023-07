Ekinops obtient 100 millions d’euros de nouveaux financements

(AOF) - Ekinops a sécurisé de nouveaux financements d’un montant total de 100 millions d’euros, visant à doter la société des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement et notamment sa stratégie de croissance externe. Ils comprennent une crédit croissance externe, dont l’objet est le financement d’une ou plusieurs opérations de croissance externe ou d’avances en compte courant et des frais y afférents, d’un montant confirmé de 50 millions d’euros (pouvant être porté à 90 millions sous conditions) d’une maturité de 7 ans.

Ils intègrent également crédit renouvelable, dont l'objet est de financer les besoins généraux du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, d'un montant maximum de 10 millions d'euros.

L'octroi de ces financements vient diversifier ses sources, rallonger la maturité de sa dette et renforcer son bilan dans un environnement de marché extrêmement compétitif.

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) d'entreprise, Ekinops a décidé de lier ces nouveaux financements à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance). La société bénéficiera ainsi d'un bonus pouvant aller jusqu'à 5 points de base sur la marge applicable à l'ensemble de ces nouvelles lignes de financement, en fonction du nombre de critères ESG atteints.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.