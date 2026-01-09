EKINOPS : Nomination de Lionel Chmilewsky au poste de Directeur général (CEO) d'Ekinops

PARIS, le 9 janvier 2026 – 18h00 – Le Conseil d'administration d' EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises, annonce la nomination de Lionel Chmilewsky au poste de Directeur général (CEO) du Groupe à compter du 12 janvier 2026.

Fort d'une solide expérience internationale notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dans les secteurs de la tech , des télécommunications et de la cybersécurité, Lionel Chmilewsky est reconnu pour sa capacité à conduire des stratégies de croissance et de transformation complexes ainsi qu'à bâtir et piloter des équipes multinationales performantes.

Avant de rejoindre Ekinops, Lionel Chmilewsky a notamment occupé le poste de Président et Directeur général du groupe TrustBuilder leader européen SaaS en cybersécurité, spécialisé dans la protection des identités numériques et la gestion des accès. Auparavant, il était CEO de Corero Network Security plc., société leader de solutions de cybersécurité anti-DDoS, cotée à la bourse de Londres, où il a doublé le chiffre d'affaires et l'ARR [1] , tout en assurant une rentabilité durable et une croissance significative sur le marché américain. Lionel Chmilewsky a également été CEO de Cambridge Broadband Networks et de Comverse IP Communications. Lionel Chmilewsky est par ailleurs Président du Conseil d'administration de Hive Streaming.

Sous la direction de Lionel Chmilewsky, Ekinops poursuivra la mise en œuvre de son plan stratégique « Bridge », axé sur l'innovation, la satisfaction client, le positionnement sur de nouveaux marchés en forte croissance, ainsi que la mise en place de nouveaux leviers de croissance et de création de valeur durable.

« Le Conseil d'administration est heureux d'accueillir Lionel Chmilewsky en tant que nouveau Directeur général d'Ekinops. Lionel apporte une solide expérience technologique et managériale, en particulier dans les télécommunications et la cybersécurité. Sa mission sera de poursuivre le développement commercial international et d'étoffer les structures de ventes directes et indirectes du Groupe dans le cadre du plan stratégique Bridge, en renforçant le positionnement d'Ekinops sur l'interconnexion des datacenters (DCI) pour le Transport optique et la cybersécurité (SASE [2] ) pour l'Accès. » déclare Hugues Lepic, Président du Conseil d'administration . « Nous souhaitons également remercier Philippe Moulin pour son engagement et son leadership réussi au cours de la période de transition. Philippe occupera maintenant le poste de Directeur général adjoint en charge des opérations. »

« C'est un grand honneur pour moi de rejoindre Ekinops en tant que Directeur général. Je suis reconnaissant de la confiance que m'accorde le Conseil d'administration. » commente Lionel Chmilewsky, futur Directeur général (CEO) d'Ekinops . « Je suis enthousiaste à l'idée de mettre mon expérience au service d'Ekinops et de ses équipes, et de contribuer aux futurs succès du groupe sur ses nouveaux marchés en forte croissance. Ekinops est un véritable leader dans ses domaines technologiques et possède de solides équipes et des références clients prestigieuses à travers le monde. »

« Nous avons la chance d'accueillir Lionel Chmilewsky, dont l'expertise et le parcours sont des atouts majeurs pour Ekinops. L'équipe de direction est pleinement mobilisée et se réjouit de poursuivre l'exécution de notre plan stratégique Bridge et de renforcer les axes de croissance pour la société sous sa direction. Nous avons pu ces derniers mois préparer en détail notre plan pour l'année 2026 et je remercie le Conseil d'administration pour sa confiance pendant cette période de transition. » déclare Philippe Moulin, Directeur général adjoint en charge des opérations d'Ekinops.

[1] Annual Recurring Revenue – Revenu annuel récurrent

[2] Secure Access Service Edge