EKINOPS : MuniNet choisit la technologie de transport optique 400G d'Ekinops pour augmenter la capacité de son réseau

Rockville, 6 janvier 2026 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique, de connectivité et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, annonce aujourd'hui que MuniNet, exploitant d'un réseau de fibre optique du Kentucky aux Etats-Unis, a adopté la technologie 400G d'Ekinops pour moderniser significativement son infrastructure réseau.

La solution 400G permet à MuniNet d'augmenter considérablement la capacité de son infrastructure de transport optique existante, de réduire la congestion du réseau et de prendre en charge les applications gourmandes en données telles que le backhaul 5G, le très haut débit et les services cloud. Les solutions de réseau optique FlexRate™ d'Ekinops offrent des options optimisées pour moderniser les infrastructures réseau, maximisant le retour sur investissement de MuniNet tout en minimisant les interruptions de service et garantissant une qualité de service optimale à ses clients.

Les points clés de cette mise à niveau du réseau incluent :

• Augmentation de capacité : La nouvelle technologie cohérente 400G permet à MuniNet d'augmenter considérablement la bande passante de son réseau existant.

• Flexibilité opérationnelle : MuniNet bénéficie de mises à niveau à la demande et d'une interface de gestion unique et intégrée.

• Préparation au 800G : La plateforme Ekinops360 offre une mise à niveau optimisée vers les services 800G et au-delà, pour que MuniNet puisse faire face aux exigences futures sur son réseau.

Brent Shelton, Directeur technique de MuniNet déclare : « Ekinops nous a fourni une solution hautement innovante, flexible et rentable qui répond non seulement à notre besoin immédiat d'accroître notre capacité, mais garantit également que nous sommes prêts pour l'avenir. Le partenariat avec Ekinops nous a permis de faire un bond en avant considérable dans notre infrastructure de transport optique, ce qui a nettement amélioré nos offres et l'expérience de nos clients. Les équipes d'Ekinops ont été formidables et ont rendu l'ensemble du projet très agréable. J'ai le sentiment que nous n'avons pas seulement obtenu un excellent équipement, mais aussi gagné un nouveau partenaire qui se soucie réellement de nous et souhaite nous aider à réussir. » ?

Kevin Antill, Directeur du Développement Amérique du Nord chez Ekinops , ajoute: « Nous sommes ravis de nous associer à MuniNet pour cette transformation majeure de leur réseau. Cette collaboration met en valeur notre expertise dans le développement de solutions optiques haute performance qui permettent à nos partenaires de surmonter les contraintes réseau et de rester à la pointe de l'innovation. »

La solution Ekinops360, qui inclut les transpondeurs cohérents PM_400G, est déjà en cours d'intégration chez MuniNet, avec un déploiement complet prévu courant 2026.

Pour en savoir plus sur le portefeuille Ekinops, rendez-vous sur : https://www.ekinops.com/fr/produits-services/produits/ekinops360/wdm

Pour plus d'informations médias ou pour planifier une interview avec Ekinops, veuillez contacter Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk , +44 (0) 113 350 1922

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois catégories parfaitement complémentaires:.

EKINOPS360 couvre les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, la solution SSE OlfeobyEkinops et les solutions de Edge-to-Cloud de Nuvla.

Ekinops (EKI) est coté sur Euronext à Paris et opère dans le monde entier.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/

A propos de MuniNet

MuniNet est une agence créée dans l'État du Kentucky dans le but de construire un réseau de fibre optique à travers l'État et certaines parties du Tennessee. Elle est actuellement composée de Mayfield Electric and Water System, Murray Electric System, Paducah Power System, Princeton Electric Plant Board, Hopkinsville Electric System, Russellville Electric Plant Board et Glasgow Electric Plant Board. MuniNet possède et exploite plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique. MuniNet est un fournisseur de rang 2 qui offre une multitude de services à prix modéré aux administrations locales et aux entreprises du Kentucky. MuniNet est également connecté à 5 fournisseurs d'accès Internet de rang 1 situés dans différentes zones géographiques afin d'offrir une haute disponibilité et un réseau diversifié à ses clients.

Plus d'informations sur https://www.muninetfiber.com/