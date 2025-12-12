EKINOPS : Mise à disposition de la documentation préparatoire à l'assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2025

PARIS, le 12 décembre 2025 - 18h00 - Les actionnaires de la société EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de systèmes de transport optique et de solutions de réseaux d'accès et de cybersécurité, sont informés qu'ils sont prochainement convoqués en assemblée générale ordinaire, sur 1 ère convocation :

Lundi 29 décembre 2025 – 14 heures

au siège social de la Société

10 rue Edouard Branly

22300 LANNION

L'avis préalable à l'assemblée générale ordinaire, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°141 du 24 novembre 2025.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 10 rue Edouard Branly – 22300 LANNION, et sur le site internet, Ekinops.com , rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales.

Contact EKINOPS

contact@ekinops.com Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com