EKINOPS : Le fournisseur américain Stratus Networks choisit Ekinops pour implémenter des tests d'activation de service à ses clients sur son réseau de collecte de données mobile 5G

Paris, 26 septembre 2022 – 18h00 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir fourni sa plateforme d'accès Ethernet 1651 10G à Stratus Networks, l'un des principaux fournisseurs de capacité et de réseaux de fibre optique privés, basé à Peoria Heights (Illinois, Etats-Unis).

Stratus fournit des services réseau à d'autres opérateurs et à des entités de toutes tailles, petites entreprises, organismes gouvernementaux et acteurs du secteur de l'éducation. Elle dispose de sa propre boucle de fibres optiques supportant des débits à 10G/100G/200G dans tout l'État de l'Illinois, solution construite à partir du système de transport optique dynamique Ekinops360. Cela lui permet d'atteindre n'importe quel client en étendant son réseau du point de présence (PoP) le plus proche jusqu'aux installations du client.

Stratus utilise désormais la plateforme d'accès Ethernet (EAD) 1651 10G, basée sur le logiciel OneOS6 d'Ekinops pour fournir des services EPL (E-Access Ethernet Private Line), conformes aux standards MEF (Metro Ethernet Forum), à un opérateur tiers pour assurer la connectivité de réseaux de téléphonie mobile. Stratus a choisi la solution 1651 EAD en raison notamment de sa capacité à prendre en charge des tests d'activation de service (SAT, Service Activation Testing) à vitesse filaire à 10 Gbps. En utilisant les normes de test IETF RFC-2544 et ITU-T Y.1564, le 1651 agit à la fois comme générateur et réflecteur de SAT, ce qui permet d'économiser le coût d'un second dispositif de test tout en accélérant le processus des SAT.

Grâce à cette capacité, Stratus dispose désormais de l'outil requis non seulement pour valider ses accords de niveau de service à l'aide de données en temps réel auprès de ses clients, mais aussi pour montrer à quel point elle va au-delà de ses performances contractuelles.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'efficacité opérationnelle que le test SAT à distance 1651 a offert. Au lieu de déployer un camion sur chaque site et d'utiliser un équipement de test dédié, nous pouvons utiliser le générateur/réflecteur intégré pour valider les SLA à la demande. J'anticipe des économies futures car nous mettons à niveau le réseau de collecte cellulaire pour atteindre un débit de 10 Gbps sans déployer d'équipement supplémentaire ou de techniciens sur le terrain pour les tests SAT manuels, » déclare Ben Russell, Directeur de la technologie chez Stratus Networks . « Une autre raison du choix du 1651 était la capacité d'Ekinops à livrer dans les délais requis, le seul fournisseur à prendre cet engagement parmi ceux que Stratus a considérés. »

« Le 1651 est idéal pour les usages de Stratus, » déclare Kevin Antill, vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord chez Ekinops. « Le 10G est le nouveau standard pour ce type d'applications de collecte de données de téléphonie mobile, surtout si l'on tient compte de la bande passante beaucoup plus large qu'exige la 5G. La capacité de tester rapidement et de fournir des rapports sur les SLA garantit aux clients de Stratus qu'ils ont choisi le meilleur partenaire. »

Stratus devient l'un des premiers fournisseurs de services en Amérique du Nord à exploiter un réseau Ekinops combinant des équipements WDM pour la couche 1 et des plateformes Ethernet pour la couche 2.

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360 : https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

Contact Ekinops

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée., permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 171 726

Plus d'informations sur www.ekinops.com

