Ekinops : le chiffre d'affaires au troisième attendu dans la tendance des précédents

(AOF) - Ekinops a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 1,5 million d’euros contre un profit de 6 millions d’euros, un an auparavant. L’Ebitda s’est élevé à 8,2 millions d’euros contre 14,3 millions d’euros au 1er semestre 2023, faisant ressortir une marge de 14,3% à l’issue du semestre, contre de 20,2% un an plus tôt, un niveau jugé exceptionnel par la société. Le fournisseur leader de solutions de télécommunications a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 57,5 millions d'euros, en repli de 19%, pénalisé par la chute de 41% des ventes de solutions de Transport optique.

S'agissant de ses perspectives, Ekinops anticipe un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024 dans la tendance des précédents trimestres et vise une amélioration plus franche de l'activité au quatrième trimestre 2024.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de réaliser des opérations afin de se massifier, renforcer l'offre et augmenter la base clients, en favorisant un mode de financement non dilutif.

