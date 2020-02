EKINOPS : L'opérateur américain United Fiber et Data déploie la solution FlexRate 600G d'Ekinops

Paris - 4 février 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer que l'opérateur américain United Fiber & Data (UFD), basé à York (Pennsylvanie), a utilisé la technologie FlexRate 600G pour étendre son offre de services sur la côte nord-est des États-Unis.

UFD est un fournisseur de solutions de connectivité sur fibre noire (fibre optique brute installée et activée au gré des besoins), allant de New York jusqu'au nord de la Virginie, l'une des régions les plus peuplées des Etats-Unis.

« Nous recherchions une solution évolutive qui pouvait être facilement déployée pour offrir plus de flexibilité et de capacité, tout en contrôlant les coûts et permettant d'offrir une meilleure disponibilité de services », déclare Christopher Lodge, Chief Operating Officer d'UFD. « En accédant à des longueurs d'onde jusqu'à 600G, nous pouvons aider nos clients à répondre efficacement à leurs besoins croissants en matière de développement commercial et de télécommunication. »

La demande croissante de ses clients pour des services à très haut débit a amené UFD à choisir la solution optique EKINOPS 360. UFD a ainsi déployé l'équipement PM 600FRS06 pour son réseau métropolitain à New York, pour des services allant de 10G à 100G, ainsi que pour son réseau longue distance entre New York et la Virginie du Nord pour une connectivité 100G. En fonction des besoins, UFD pourra accroître la capacité sur son réseau via Celestis NMS, l'interface de gestion d'Ekinops, sans avoir à remplacer d'équipements ou à interrompre les services existants.

Avec FlexRate, la solution configurable à distance d'Ekinops, UFD peut désormais à la fois minimiser ses coûts, en regroupant ses services sur un seul module optique, mais aussi réduire le nombre de déplacements de techniciens nécessaires, et donc réduire ses dépenses opérationnelles lorsque des modifications sont apportées au service.

« Ekinops est heureux d'accompagner UFD dans la transition de leur réseau et l'élargissement de leur modèle commercial », se réjouit Kevin Antill, vice-président des ventes Ekinops pour l'Amérique du nord. « Pour offrir des services managés sur un marché concurrentiel, il est nécessaire d'ajouter de la capacité de manière efficace et économique, et c'est ce que propose la solution complète EKINOPS 600G FlexRate et sa suite logicielle Celestis NMS.

Plus d'informations sur les solutions 600G sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 127 677

Plus d'informations sur www.ekinops.com

