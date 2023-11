EKINOPS : L'opérateur américain Strata Networks choisit Ekinops pour la modernisation de son réseau de transport optique

Rockville, 13 novembre 2023 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été choisi par Strata Networks, fournisseur de services à forte croissance et plus grande coopérative de télécommunications dans l'Utah (Etats-Unis), afin de moderniser son réseau de transport optique en utilisant la solution Ekinops360 et sa technologie FlexRate™.

Installé à Roosevelt, dans l'Utah, le réseau de Strata couvre l'ensemble du bassin de l'Uintah, le Wasatch Front et se prolonge jusqu'à Denver (Colorado). Strata continue d'étoffer son réseau optique afin de proposer les meilleures offres de services résidentiels et d'entreprises, incluant téléphonie fixe et mobile, télévision et internet à haut débit. La zone de services de Strata est caractérisée par une topographie difficile et une population diversifiée, allant de zones urbaines de taille moyenne à des zones rurales isolées. Afin de desservir toutes ces zones indépendamment de leur taille ou de leur emplacement et fournir des performances uniformes et robustes, Strata a constaté la nécessité de déployer une solution de transport fiable et facile à utiliser afin de fournir une capacité évolutive et économique.

Grâce à la solution de transport optique Ekinops360, aux modules FlexRate 200G et 400G et au logiciel de gestion de réseau avancé Celestis ® NMS d'Ekinops, Strata est désormais en mesure d'accroître la portée et les performances de son réseau de transport optique, en étendant les liaisons 100G jusqu'à son point de présence à Denver, pour répondre aux besoins de ses clients dans le Colorado. Le transpondeur PM400FR05 d'Ekinops, basé sur des interfaces enfichables, peut fournir jusqu'à 400G de capacité pour la connectivité métropolitaine/régionale à un coût inférieur à celui des transpondeurs traditionnels, tandis que le logiciel Celestis NMS permet à Strata de contrôler entièrement son réseau. L'interface intuitive de Celestis permet à Strata de surveiller, de dépanner et de mettre à niveau les services de n'importe quel nœud du réseau à partir d'un centre d'opérations centralisé, ce qui minimise le nombre de déplacements de manutention et aide ainsi Strata à réduire son empreinte carbone.

« Ekinops a été à la hauteur et a su nous fournir tout ce dont nous avions besoin pour améliorer la performance de notre réseau afin que nous puissions continuer à fournir la qualité de service pour laquelle nous sommes réputés » commente Brent Simmons Vice-président chargé de la technologie chez Strata. « Nous avons été particulièrement impressionnés par le logiciel Celestis NMS, qui nous apporte un niveau de visibilité et de contrôle que nous n'avions pas auparavant. Son interface est facile d'utilisation, ce qui nous permet d'être rapidement opérationnels pour gérer le réseau de manière efficace dès le premier jour. »

« Strata dispose d'une zone de services étendue et complexe, avec des besoins de connectivité dans de nombreuses zones rurales éloignées de plusieurs centaines de kilomètres » déclare Kevin Antill, Responsable du Chiffre d'Affaires, Amérique du Nord pour Ekinops : « C'est vraiment le point fort d'Ekinops360, qui fournit une capacité de haute performance avec un haut niveau de contrôle permis par Celestis NMS, à un coût qui s'ajuste parfaitement au modèle économique de nos clients. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360: https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

