Ekinops : l'Amérique du Nord continue de peser sur la croissance

AOF - EN SAVOIR PLUS

Face à l'annonce des nouvelles barrières douanières américaines, Ekinops indique étudier "différentes options pour adapter sa politique commerciale", sachant qu'il réalise environ 20% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis. La société rappelle que les opérations de fabrication et d'assemblage de la totalité des équipements commercialisés outre-Atlantique par la société sont réalisées exclusivement en Europe.

En continuant de miser sur une reprise du marché des télécommunications et tout en opérant les premières actions du nouveau plan stratégique Bridge, Ekinops vise de renouer progressivement avec la croissance de son activité en 2025, notamment en Amérique du Nord, "dans un contexte de marché qui demeure aujourd'hui complexe et exigeant".

"L'activité du 1er trimestre 2025 est conforme aux attentes de la société, avec un chiffre d'affaires toujours en repli en Amérique du Nord, une croissance solide en France et une progression très soutenue en EMEA, à la fois en Accès et en Transport optique", commenté la société.

(AOF) - Au premier trimestre, le chiffre d’affaires d’Ekinops a progressé de 1% à 28,5 millions d’euros. A taux de change constants, le chiffre d’affaires du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises est stable. Cette période a été marquée par un fort recul de l’activité en Amérique du Nord (-20%). "Le marché américain demeure marqué par un attentisme des opérateurs, sur fonds de ralentissement de la croissance de la demande en bande passante et d’absence de déploiement de nouveaux réseaux par les opérateurs", a précisé Ekinops.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.