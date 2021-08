EKINOPS : Grosse Pointe Public School System (Michigan) choisit Ekinops pour construire son propre réseau WDM

Rockville, le 05 août 2021- Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce aujourd'hui que le Grosse Pointe School System (GPSS), système scolaire public de l'état du Michigan (Etats-Unis) a choisi les solutions de transport optique Ekinops360 pour construire un nouveau réseau de multiplexage en longueur d'onde (WDM) dans son district.

GPSS a choisi Ekinops360 à l'issue d'un appel d'offres, auquel ont participé de nombreux fournisseurs mondiaux de systèmes WDM. En s'appuyant sur les conseils d'un consultant externe en technologie, GPSS a déterminé qu'Ekinops était en mesure de fournir la meilleure combinaison de produits et de services à un prix attractif pour répondre à toutes ses exigences en matière de connectivité.

Opérant dans le cadre du budget de son gouvernement municipal, GPSS a identifié un besoin critique de réduire ses coûts globaux de communication tout en répondant aux besoins croissants de sa communauté constituée de 14 écoles publiques, environ 1 000 enseignants et administrateurs et plus de 7 000 étudiants. Les services haut débit gérés par son fournisseur local de services étaient coûteux à exploiter, nécessitaient un long délai de mise à niveau et ne fournissaient pas la qualité de services dont GPSS avait besoin. Après avoir considéré plusieurs alternatives, GPSS a donc pris la décision de construire son propre réseau WDM.

En utilisant Ekinops360, GPSS est non seulement en mesure de fournir à chaque école une bande passante jusqu'à dix fois supérieure à celle du service le plus rapide disponible sur le marché, il est également en mesure de tirer parti des capacités de support d'Ekinops.

Comme il s'agissait de sa première expérience avec des systèmes WDM, GPSS s'est tourné vers Ekinops pour obtenir une assistance technique experte afin d'installer et mettre en service son réseau, ainsi que pour fournir la formation et l'assistance nécessaires afin d'assurer le fonctionnement optimal et continu de ce nouveau réseau.

"GPSS est un autre exemple de la façon dont Ekinops est capable de servir des clients en dehors de ses marchés traditionnels des opérateurs et fournisseurs de services", déclare Kevin Antill, vice-Président des ventes Ekinops pour l'Amérique du Nord. Cette opportunité démontre comment les solutions d'Ekinops apportent de la valeur au-delà des objectifs purement liés aux revenus en permettant aux clients les plus sensibles aux coûts d'accéder à des technologies et des outils avancés."

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

