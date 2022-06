EKINOPS : Everstream déploie la solution FlexRate(TM) d'Ekinops sur un réseau optique couvrant 10 états américains

Paris, 29 juin 2022 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été sélectionné par l'opérateur américain Everstream, spécialiste des solutions de connectivité par fibre optique à haute capacité et faible latence dans les régions du centre-nord et de l'est des États-Unis.

Basé à Cleveland (Ohio), Everstream opère un réseau de 27 000 miles (environ 43 000 km) de fibres optiques qui s'étend de Duluth (Minnesota) jusqu'à Washington DC. Le réseau d'Everstream, qui couvre plus de 10 états américains dont des villes clés tels que Milwaukee, Chicago, Indianapolis, St. Louis, Détroit ou Philadelphie, est constitué de plus de 63 centres de données (data centers).

Everstream, qui s'adresse uniquement au marché des entreprises, a besoin d'un réseau de transport optique robuste, évolutif et très flexible afin de fournir des services haut débit à ses clients. Pour répondre à leurs exigences en matière de fiabilité, de facilité d'exploitation et de support client performant, Everstream s'est tourné vers Ekinops et ses solutions de transport optique FlexRate™. FlexRate facilite la montée en capacité pour les services de liaison par fibre optique FttT (Fiber-to-the-Tower - connexion en fibre optique reliant les antennes de réseaux mobiles au réseau principal), ainsi que pour les applications pour les entreprises.

« Des services sans-fil en 5G jusqu'aux applications Cloud des entreprises, la demande de bande passante ne cesse d'augmenter », déclare Chuck Girt, Directeur général de la technologie d'Everstream . « La feuille de route d'Everstream requiert une forte évolutivité pour fournir des solutions de connectivité à large bande passante et à faible latence à nos clients, et c'est exactement ce que nous offrent les solutions Ekinops360. »

Le module PM 200FRS02 FlexRate d'Ekinops a une capacité de portée multiple allant de l'accès jusqu'à l'ultra-longue distance, ainsi qu'un système de ligne optique fournissant la flexibilité nécessaire à une reconfiguration rapide de la capacité du réseau en fonction de la demande client. Le système de gestion de réseau Celestis NMS d'Ekinops assure les fonctions de configuration et de supervision et fournit des données précises et exploitables sur l'état du réseau qu'Everstream utilise pour gérer tous ses sites à partir de ses deux centres d'exploitation.

« Nous sommes très heureux de travailler en collaboration avec Everstream sur un réseau aussi robuste », explique Kevin Antill, vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord chez Ekinops. « Le fait qu'ils aient construit leur réseau si rapidement en dit long, non seulement sur les performances des équipements Ekinops, mais aussi sur notre capacité d'exécution en réponse aux demandes des clients. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360 : https://www.ekinops.com/solutions/optical-transport

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée., permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 162 922

Plus d'informations sur www.ekinops.com

