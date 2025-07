EKINOPS : Ekinops signe Auroz - Pure Distribution pour distribuer ses solutions de connectivité en Australie

Paris, le 21 juillet 2025 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique, de connectivité d'entreprise et de SASE dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir signé un accord avec Auroz - Pure Distribution, un distributeur australien spécialisé dans le matériel et logiciels de services de communications unifiées et de vidéoconférence.

Le portefeuille de solutions de connectivité d'Ekinops, connu sous la marque OneAccess, a fait ses preuves chez les opérateurs du monde entier et comprend un choix élargi de fonctionnalités réseau matérielles, logicielles et virtualisées au service des entreprises. Les fonctions intégrées embarquées au cœur du système d'exploitation de nouvelle génération OneOS6 des routeurs OneAccess permettent de proposer des services voix (SBC, SIP- Trunking), Routage IP et une activation à la demande du SD-WAN (Software-defined WAN).

Grâce à cet accord de distribution, Ekinops souhaite soutenir la croissance sur les marchés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Océanie. Cette collaboration rend disponible sur le marché australien des solutions de réseau de nouvelle génération fabriquées à 100 % en Europe , qui offrent performance, fiabilité et innovation au plus près des besoins des entreprises.

Jason North, Directeur d' Auroz déclare: « Notre partenariat avec Ekinops permet à Auroz d'offrir à ses revendeurs des solutions complètes de réseaux et de communications unifiées. La gamme de produits OneAccess complète les offres existantes d'Auroz en fournissant des produits et logiciels de qualité avec des fonctionnalités très complètes à un prix compétitif.”

« Une page passionnante qui s'ouvre avec ce partenariat avec Auroz. Cette initiative permettra aux clients et aux partenaires de bénéficier d'un stock disponible localement et donc de délais de livraison réduits. » commente Pradeep Gnanasekaram, Directeur du développement commercial APAC chez Ekinops.

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat avec un équipementier aussi réputé,» ajoute North . « Avec l'approche “One-box” de OneAccess au coeur des solutions de routage, SBC et SD-WAN proposées nous sommes certains de booster les ventes de nos revendeurs. »

Pour plus d'information sur les services de connectivité d'Ekinops

https://www.ekinops.com/solutions/voice-data-access

FIN

Contact Ekinops :

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires:

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io. et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur cinq continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur Ekinops.com