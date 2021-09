EKINOPS : Ekinops sélectionné par Slovak Telekom pour mettre à niveau sa solution d'accès réseau

Paris, 8 septembre 2021 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce aujourd'hui avoir été choisi par Slovak Telekom, filiale du groupe Deutsche Telekom, pour fournir une solution d'accès réseau améliorée et évolutive.

Slovak Telekom met à niveau son ancien réseau DSL (Digital Subscriber Line, ligne d'accès numérique) en utilisant le routeur ONE521 d'Ekinops, une plateforme puissante pour une connectivité fiable et efficace qui combine un modem DSL, un port fibre et le LTE en option. Slovak Telekom peut désormais bénéficier de ce routeur provisionné à distance et basé sur le middleware unique OneOS6. Le logiciel OneOS6 offre un large éventail de fonctions d'accès au réseau et prend également en charge des services de VPN avancés, de SD-WAN et de contrôleur de session entreprise SBC certifié Microsoft® Direct Routing. La solution retenue permet à Slovak Telekom d'étendre facilement son portefeuille d'offres et de services et de gérer les demandes croissantes de connectivité (transition de la DSL à la fibre) sans changer ses équipements réseaux.

" Nous connaissions les solides capacités technologiques d'Ekinops et son approche personnalisée et collaborative, suite à son étroite collaboration avec d'autres sociétés du groupe Deutsche Telekom " déclare Jozef Lachkovic, Directeur de la Transformation et de l'Optimisation des technologies chez Slovak Telekom. " Ces qualités ont été au cœur de la réussite de ce projet. Très réactif et agile, Ekinops a fourni une solution flexible, ouverte et rentable qui s'aligne parfaitement sur nos besoins actuels et surtout futurs."

" L'engagement de Slovak Telekom en faveur de l'innovation l'a poussé à aller au-delà de solutions toutes faites et à travailler avec Ekinops pour concevoir la mise à niveau de son infrastructure DSL de manière très ciblée, conformément à sa stratégie long terme. " déclare Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC chez Ekinops. " Grâce à l'étroite collaboration entre les équipes techniques, nous avons livré une solution moderne qui redonne le contrôle de son réseau à Slovak Telekom. Une gestion simple et flexible des demandes de connectivité des clients entreprises, associée à la possibilité de faire évoluer les offres et de se connecter à la fibre optique au rythme souhaité par ces mêmes clients. Tout cela, surtout, sans le coût et la complexité technique d'équipements réseaux supplémentaires. "

Pour plus d'informations sur les solutions d'accès d'Ekinops, veuillez consulter le site https://www.ekinops.com/solutions/

