EKINOPS : Ekinops rejoint le consortium OPEN ROADM

Étape clé vers des réseaux ouverts et interopérables

Paris - 15 janvier 2020 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce aujourd'hui son adhésion à l'Open ROADM Multi-Source Agreement (MSA).

Le consortium Open ROADM a pour objectif d'aider à construire et à publier des standards ouverts pour la conception d'éléments de réseaux optiques tels que les ROADM (multiplexeurs optiques reconfigurables à insertion/extraction), les transpondeurs et les amplificateurs en ligne. Traditionnellement, ces réseaux reposent sur des systèmes propriétaires à chaque fournisseur. Par conséquent, ils ne sont pas interopérables et ne peuvent pas être contrôlés à partir d'une seule plate-forme qui permettrait la gestion de bout en bout des connexions optiques dans un environnement multifournisseur.

Open ROADM est composé de plus de 15 membres, y compris de grands fournisseurs de télécommunications et des opérateurs de rang 1, tels AT&T ou Orange. Ses objectifs sont la désagrégation et l'ouverture des systèmes optiques traditionnellement propriétaires et leur activation logicielle (SDN, Software-defined networks) dans un effort de flexibilité et de contrôle logiciel de la couche optique.

Ekinops a été sélectionné pour faire partie du consortium Open ROADM par l'actuel comité des membres, dont Orange, opérateur mondial majeur.

" Ekinops rejoignant Open ROADM est un bon signe pour nous. Il confirme leur volonté de participer à une initiative ouverte de premier plan qui ouvre la voie à l'automatisation, posant les bases de l'interopérabilité dans la couche optique. Les efforts de développement initiés donnent à Ekinops un atout solide pour s'adresser au marché ", déclare Christian Gacon, vice-président, Réseaux filaires et infrastructure chez Orange.

Cela fait suite à la récente démonstration de compatibilité de la plate-forme Ekinops360 avec le contrôleur SDN basé sur OpenDaylight. La démonstration dirigée par Orange, a démontré une interface NETCONF / YANG sur la plate-forme Ekinops360 mettant en œuvre la modélisation Open ROADM d'un équipement conventionnel. Cette démonstration prouve la faisabilité de services optiques de bout en bout avec des équipements de différents fournisseurs pouvant être automatiquement provisionnés, qu'ils soient ou non natifs NETCONF / YANG. Une migration en douceur vers une plus grande programmabilité du réseau devient possible, ce qui rend les équipements pré-déployés conformes aux derniers standards Open ROADM.

François Xavier Ollivier, co-fondateur d'Ekinops & COO pour le transport optique commente: "L'interopérabilité dans la couche optique est essentielle pour bénéficier des avantages de l'automatisation. Il n'est peut-être pas dans l'intérêt des très gros fournisseurs d'adhérer véritablement à une telle initiative, mais pour nous, rejoindre Open ROADM est une évidence, car nous sommes entièrement déterminés à protéger les investissements des opérateurs. Notre dernière démonstration réussie avec Orange est une réalisation importante dans cette direction car elle prouve la capacité d'intégrer des équipements hérités dans un réseau d'opérateur contrôlé par un environnement SDN. "

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 127 677

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr