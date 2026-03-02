EKINOPS : Ekinops permet à O2 Telefónica d'offrir la plus haute disponibilité et les meilleurs débits pour les services B2B de connectivité fixe mobile

Paris, le 2 mars 2026 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises et O 2 Telefónica , fournisseur de services de télécommunications de premier plan, annoncent le lancement d'une solution co-développée d'extension de ligne fixe, via une liaison mobile 5G, destinée à fournir une connectivité 5G haut débit aux clients entreprises, y compris dans les zones à faible couverture.

O 2 Telefónica, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications (haut débit, téléphonie fixe et mobile) en Allemagne, pourra ainsi étendre sa solution «Connexion haute performance pour chaque poste de travail» à ses clients ou aux entreprises nécessitant une connectivité au cœur des bâtiments. Cette solution permet de répondre à des installations excessivement complexes. Elle s'adresse aux entreprises qui doivent connecter de nouveaux sites à Internet sans engager de projets d'extension majeurs et qui souhaitent utiliser une connectivité de type réseau fixe lorsque la défaillance n'est pas une option. La promesse: garantir une couverture intérieure équivalente à la couverture extérieure, avec un temps de déploiement record.

La nouvelle solution MRU 5G (MRU – Managed Remote Unit), une unité extérieure 5G gérable de manière centralisée, est le fruit d'un co-développement entre Ekinops et O 2 Telefónica. Associée aux routeurs d'entreprise Ekinops, fonctionnant avec le logiciel OneOS6 , elle permet de fournir des services très haut-débit avec une connexion de secours en 5G.

Principaux avantages de cette nouvelle solution :

• Déploiement possible jusqu'à 100?mètres de la salle des données, avec zéro perte en dB (décibel) et un débit optimal

• Déploiement ultra-rapide grâce à des options d'installation flexibles, réduisant le besoin de travaux complexes

• Méthodologie et outils efficaces pour installer l'antenne 5G à l'emplacement optimal , grâce à une application dédiée

• Activation de service ultra-rapide grâce à une configuration basée sur des modèles et à une CLI (Command Line Interface)puissante, permettant des processus hautement industrialisés

• Des performances en matière de débit près de 10 fois supérieures à celles des antennes extérieures traditionnelles

• Réseau de classe Entreprise hautement sécurisé , avec isolation des flux (VLAN) et adapté aux sites regroupant de nombreux utilisateurs en simultané

• Totalement supervisée et gérée à distance

• Complètement intégrée dans le portefeuille produit de la marque dédiée aux clients professionnels d'O 2 Telefónica, ainsi que dans les systèmes de gestion et de provisioning d'O 2 Business, offrant une visibilité parfaite pour garantir la qualité de service client.

Nils Joachim, Directeur B2B Produits & Technologie chez O 2 Telefónica déclare : « Cette solution 5G développée conjointement marque une avancée majeure dans notre mission visant à fournir une connectivité fluide et hautement performante à chaque site d'entreprise. Elle nous permet de surmonter les contraintes structurelles, d'accélérer la mise en service et de garantir un accès haut débit fiable là où l'accès fixe seul ne suffit pas. C'est un véritable tournant pour les entreprises qui dépendent d'une connectivité permanente. »

« L'innovation d'Ekinops soutient l'ambition d'O 2 Telefónica de permettre à de nombreux verticaux de s'adapter à des environnements variés sans compromis sur la performance. La solution est extrêmement simple à installer, ce qui réduit considérablement les déplacements sur site et les délais de déploiement. » commente Sylvain Quartier, Directeur Général Marketing & Stratégie chez Ekinops .

Pour plus d'informations sur les solutions Ekinops sur le site web .

Contacts

Pour plus d'informations médias ou pour planifier une interview avec Ekinops, veuillez contacter Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk , t +44 (0) 113 350 1922

A propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/

A propos d'O 2 Telefónica

O 2 Telefónica est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan, proposant une offre complète pour les clients particuliers et professionnels. Le portefeuille de la marque principale O 2 , ainsi que de plusieurs marques secondaires et partenaires, comprend les services de téléphonie et d'accès à Internet traditionnels, ainsi que des services numériques innovants dans les domaines de l'Internet des objets (IoT) et de l'analyse de données.

Dans les communications mobiles, O 2 Telefónica gère plus de 35?millions de lignes mobiles (au 31 décembre 2025). L'entreprise est l'un des principaux opérateurs mobiles sur le marché grand public et sur le marché des offres partenaires innovantes, ainsi qu'un acteur en forte croissance dans les solutions destinées aux clients entreprises. Son réseau mobile performant et primé couvre plus de 99% de la population.

Dans le domaine du réseau fixe, O 2 Telefónica offre à ses clients une grande diversité technologique ainsi qu'une large couverture géographique en Allemagne. Au cours de l'exercice 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2?milliards d'euros et employait environ 7 650 collaborateurs. La société est majoritairement détenue par le groupe de télécommunications espagnol Telefónica S.A., basé à Madrid, l'un des plus grands groupes de télécommunications au monde.