EKINOPS : Ekinops obtient la médaille d'or EcoVadis pour son excellence en matière de durabilité, classé parmi les meilleurs 5% au niveau mondial

Paris, 4 décembre 2025 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur de référence de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, s'est vu décerner la prestigieuse médaille d'or EcoVadis, une distinction attribuée aux 5% des entreprises les mieux notées par EcoVadis au cours des 12 mois précédant la date de remise de la médaille.

L'évaluation développement durable EcoVadis mesure l'efficacité avec laquelle le groupe a intégré les principes clés de la durabilité dans ses opérations et ses politiques. Il s'agit de l'une des évaluations les plus reconnues et fiables au monde. Le score global d'Ekinops est passé de 75/100 à 82/100, plaçant le groupe dans le 97e percentile des plus de 150 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans le monde, et dans le Top 1% des entreprises du secteur «Fabrication d'équipements de communication». La médaille d'or EcoVadis récompense l'engagement du groupe à instaurer une culture forte de la durabilité et à mettre en œuvre des initiatives à fort impact.

Sébastien Bernard, Corporate Sustainability and Risks Manager chez Ekinops , déclare : « Cette reconnaissance est le résultat de l'engagement du groupe à respecter les normes les plus élevées en matière de durabilité. C'est une grande ré ussite, d'autant plus que nous avions déjà réalisé de grands progrès l'an dernier en obtenant la médaille d'argent. Nous sommes extrêmement heureux de contribuer aux efforts de notre écosystème pour améliorer la performance en matière de durabilité. »

Ekinops est évalué depuis 2020 et exige également que ses fournisseurs stratégiques et critiques passent l'évaluation EcoVadis, garantissant ainsi des standards élevés et une gestion des risques tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. À ce jour, 87 % des dépenses d'achats d'Ekinops sont consacrées à des fournisseurs ayant obtenu un score conforme aux attentes de l'entreprise, soit un score égal ou supérieur à 45/100, correspondant au niveau « Committed » d'EcoVadis. Ce résultat est bien supérieur à l'objectif du groupe pour l'exercice 2025 (70 % des dépenses d'achats), qui constitue l'un des trois objectifs ESG adoptés formellement par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2025.

La médaille d'or d'Ekinops reflète son engagement à favoriser l'innovation tout en contribuant à une industrie mondiale des télécommunications responsable et durable.

Contact Ekinops :

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation et d'opérations à l'échelle mondiale. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur Ekinops.com