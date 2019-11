EKINOPS : Ekinops lauréat de la catégorie Virtualisation du Prix des Solutions Technologiques au MEF19

PARIS, le 20 novembre 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, a été récompensé par le Prix des Solutions Technologiques, dans la catégorie Virtualisation, au cours de la cérémonie 2019 des MEF Awards. Cette récompense majeure témoigne du leadership avancé de la société en matière de virtualisation des équipements sur site client (Customer Premises Equipment, CPE).

L'association professionnelle mondiale MEF (Metro Ethernet Forum) a organisé, pour la 14ème année consécutive, cette soirée de récompenses prestigieuses, la plus vaste au monde couvrant les services réseau émergents et dynamiques. Le programme des MEF Awards récompense les services, les applications, la technologie et l'excellence professionnelle au sein de la communauté mondiale engagée à fournir des solutions innovantes et optimisées pour l'économie numérique.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers que notre technologie ait été reconnue par l'industrie. Le MEF a encore reçu cette année des douzaines de candidatures d'équipementiers de renom et reconnus sur leurs marchés. Nous sommes donc ravis de voir notre solution se distinguer. L'innovation est au cœur de notre stratégie et nous avons investi très tôt dans les logiciels de virtualisation. Nous consacrons environ 20% de nos revenus à la recherche et au développement. Ce prix reconnaît la vision et la qualité des innovations apportées par notre équipe exceptionnelle de R&D. »

Le Prix récompense l'activation de services d'entreprises basés sur les fonctions réseau virtualisées (NFV - Network Function Virtualization) d'Ekinops. La plateforme ouverte de virtualisation (Open Virtualization Platform, appelée OneAccess OVP) et sa suite logicielle OneOS6 sont conçues pour permettre aux opérateurs de prendre en charge, à leur propre rythme, leur migration vers des services virtualisés, sans être bloqués par des plateformes propriétaires qui ne seraient pas totalement ouvertes et interopérables.

Didier Brédy ajoute : « De nombreux fournisseurs de services ont déjà sélectionné notre OVP et nos solutions OneOS6. Ils nous font confiance pour leur permettre de lancer de nouveaux services innovants afin de répondre aux besoins de leurs clients entreprise opérant dans une économie numérique. Notre objectif est d'être le champion des solutions de virtualisation de nouvelle génération pour les opérateurs et cette reconnaissance du MEF réaffirme notre position d'innovateur dans ce domaine. »

Rencontrez Ekinops au MEF19 au stand 302 dans la salle Diamond Ballroom.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 106 504

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr