EKINOPS : Ekinops lance sa solution optique 800G, permettant de doubler la capacité des réseaux et d'étendre leur portée

Paris, 25 mars 2024 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), leader de systèmes de transport optique et de solutions d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer la disponibilité de son nouveau module enfichable PM_800FR04 pour la plateforme Ekinops360 de transport optique WDM, basée sur sa technologie FlexRate™. Alors que le marché du transport 800G commence à atteindre une taille significative, Ekinops propose désormais une solution hautement performante capable d'assurer les distances régionales à un débit de 800 Gb/s (gigabit per second) et le transport longue distance à un débit de 400 Gb/s.

Les solutions basées sur la technologie GEN120P (120 Gbaud+) transforment radicalement le paysage du marché du transport optique. Jusqu'à présent, les solutions 800G n'ont été adoptées que par quelques sociétés, principalement des fournisseurs de services de rang 1 (Tier 1), qui cherchent à réduire le nombre de longueurs d'onde à gérer face à l'accroissement rapide des besoins de capacité. Grâce à l'expertise d'Ekinops dans l'amélioration du rapport performance/coût et grâce à cette technologie et son interface optique propriétaire, tous les opérateurs ont désormais la possibilité d'utiliser le 800G pour améliorer le retour sur investissement et l'efficacité du réseau.

Selon le cabinet d'études de marché Cignal AI, le marché des solutions optiques 800G basées sur des transpondeurs devrait connaître une croissance de +40 % en 2024. La mise sur le marché du module PM_800FR04 positionne parfaitement Ekinops sur ce segment en forte croissance. Cette nouveauté de la famille FlexRate™ améliore considérablement les performances de la plateforme Ekinops360 avec une capacité 400Gb/s à portée étendue qui permet aux fournisseurs de services de doubler leur capacité sur les longues distances, ainsi qu'un débit de ligne 800Gb/s pour les applications métropolitaines-régionales.

« Le module PM_800FR04 répond à de nombreuses attentes de nos clients en matière de transport optique à plus haute capacité, » déclare Sylvain Quartier, Directeur Marketing Ekinops « La frontière entre les réseaux métropolitains, régionaux et longue distance continuant à s'estomper, il solutionne de nombreux problèmes avec des performances supérieures, à savoir la capacité de fournir une connectivité 400G longue distance ainsi qu'une 800G à plus courtes distances là où elle est nécessaire. »

Le module PM_800FR04 offre un support client multi-protocoles et multi-débits pour les services 100GbE, OTU4 et 400GbE et peut être combiné avec d'autres cartes de la ligne de produit Ekinops360 pour l'agrégation de services à bas débit sur des liens 800G. Compatible avec les châssis Ekinops360 existants, il fait d'Ekinops l'un des rares fournisseurs d'équipements capables d'offrir une capacité 800G dans des châssis au standard télécom de 300mm de profondeur.

Le PM_800FR04 fait actuellement l'objet de devis auprès de plusieurs clients et sera commercialement disponible au cours du 2 ème trimestre 2024.

https://www.ekinops.com/fr/produits-services/produits .

