EKINOPS : Ekinops et LiveAction concluent un partenariat technologique

Paris - 9 décembre 2020 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, et LiveAction, un fournisseur spécialisé dans l'analyse et la gestion des performances de réseaux, annoncent aujourd'hui l'intégration de leurs technologies respectives pour fournir aux opérateurs des analyses avancées de performances de leurs réseaux en temps réel et des services à valeur ajoutée via une solution combinée.

Cette solution associe les équipements de routage pour entreprises d'Ekinops à l'outil LiveSP de LiveAction pour offrir une vue d'ensemble des performances du réseau et des applications. La solution intégrée permet aux opérateurs de créer des tableaux de bord et des rapports dynamiques basés sur la reconnaissance des applications. En mesurant les performances du réseau, telles que le trafic applicatif, les informations COS (Class Of Service), les retards ou la latence, les opérateurs peuvent accompagner les équipes opérationnelles de leurs clients entreprise dans l'optimisation de la performance.

Proximus, opérateur de télécommunication belge de premier plan, a récemment déployé avec succès ces technologies combinées pour son service MPLS « Explore », aidant des milliers d'entreprises clientes à répondre aux besoins d'infrastructure réseau de leur secteur d'activité avec des performances mesurables.

« La combinaison de ces technologies innovantes nous a permis de renforcer et de développer nos relations clients. Non seulement nous proposons un nouveau service, mais nous avons également pu mettre en valeur la fiabilité de nos services de connectivité, tous fournis via une simple interface pour l'utilisateur final. L'accès à ces nouvelles métriques a une valeur inestimable », commente Tania Defraine, Head of Business Management chez Proximus.

Adapté aux besoins des opérateurs, LiveSP de LiveAction recueille des métriques à partir des périphériques réseau et rapporte des informations précieuses aux utilisateurs finaux, sur leurs performances réseau et leurs applications. Les plateformes intelligentes d'accès de marque OneAccess d'Ekinops et leur logiciel OneOS6 intégré peuvent ainsi facilement activer des services sophistiqués tels que les pare-feu, le SD-WAN (pour l'interconnexion de sites) et le SBC (pour la voix), tout en fournissant des mesures de performances associées.

« Grâce à cette intégration technologique très convaincante, les opérateurs peuvent facilement créer de nouveaux services à valeur ajoutée pour leurs clients tout en tirant parti de l'infrastructure d'accès Ekinops existante », commente Damien Defer, Directeur des ventes SP chez LiveAction. « Notre collaboration crée une opportunité unique de différenciation pour les opérateurs télécom tout en pérennisant leurs revenus et en tirant vers le haut des offres plus flexibles basées sur les applications. »

« Monter en gamme en proposant des solutions à forte valeur ajoutée est au cœur de la mission d'Ekinops. Et de plus en plus, bien connaître les performances du réseau et des applications est essentiel pour le marché des entreprises », précise Sylvain Quartier, Vice-Président marketing et de la stratégie produit pour l'Accès chez Ekinops. « En mettant en commun nos expertises, nous avons pu définir une solution qui permet aux opérateurs et fournisseurs de services de rester concurrentiels et de générer de nouveaux revenus, sans ajouter de coûts d'infrastructure supplémentaires. »

