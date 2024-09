EKINOPS : EKINOPS et ADNOV développent une offre pour le réseau privé dédié au notariat, en s'appuyant sur la solution SD-WAN Xpress

Paris, 30 septembre 2024 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, annonce qu' ADNOV , le fournisseur de solutions qui accompagne les notaires dans leur transformation digitale, a désormais franchi le cap des « 3000 » offices équipés de sa nouvelle offre bâtie sur la solution d'Ekinops, SD-WAN Xpress.

ADNOV, client de longue date d'Ekinops, fait partie du Groupe ADSN et connecte le réseau national des offices notariaux français via son réseau privé virtuel, construit pour répondre aux exigences de haute sécurité de le profession notariale. Soucieuse de proposer des solutions innovantes, performantes et flexibles, ADNOV, leader sur son marché, a choisi la solution SD-WAN Xpress d'EKINOPS pour répondre à ces besoins et proposer aux notaires de France son offre Réseau – Solution office et mobilité agréée par le Conseil supérieur du notariat.

« La croissance constante du trafic et les évolutions technologiques ont amené notre réseau à faire face à plusieurs défis critiques. Il est vite devenu évident qu'un nouveau modèle opérationnel était nécessaire. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Ekinops pour définir une solution capable d'optimiser les performances du réseau tout en sécurisant l'accès aux applications de la profession et en respectant le cadre légal dans lequel nous nous inscrivons. Nous avons également été en mesure d'intégrer de manière transparente la solution Palo Alto Prisma hébergée dans le Cloud afin d'ajouter une couche de sécurité pour le trafic internet notarial », commente Christophe Orieulx de la Porte, Directeur Technique d'ADNOV.

Au cœur de la solution d'Ekinops se trouve son middleware entièrement ouvert, OneOS6, un logiciel modulaire qui permet d'activer à distance et à la demande une gamme complète de services intégrés. En mettant à niveau son matériel Ekinops existant avec les derniers routeurs d'accès basés sur OneOS6, ADNOV est en mesure de faire évoluer les routeurs avec l'ajout de la licence SD-WAN Xpress.

« La solution d'Ekinops offre une flexibilité et une capacité d'adaptation inégalées. Avec le SD-WAN intégré, nous pouvons améliorer la performance de notre proposition de service et nous bénéficions d'un système d'exploitation unique sur l'ensemble de notre réseau. Et ce, sans compromettre nos services critiques existants »", ajoute Christophe Orieulx de la Porte chez ADNOV .

« Notre collaboration avec ADNOV est un cas d'école parfait. À partir d'un seul équipement, il devient possible d'exploiter les avantages de la programmabilité et de la flexibilité du SD-WAN », commente Didier Brédy, président-directeur général d'Ekinops .

Plus d'informations: https://www.ekinops.com/fr/produits-services/produits/compose/sd-wan/sd-wan-xpress

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions Nuvla Edge de Edge-to-Cloud.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur www.ekinops.com

A propos d'ADNOV

En tant que partenaire technologique, ADNOV œuvre pour l'intégrité numérique des notaires et des autres professions réglementées. Elle bénéficie de tout le savoir-faire du Groupe ADSN : une expérience reconnue depuis 40 ans au service du notariat.

De nouveaux usages digitaux transforment les missions des professions réglementées au service des Français. Face à ces enjeux, ADNOV, expert de la legaltech, assure la gestion de ces nouveaux outils numériques.

Son objectif : améliorer la disponibilité de ses clients et leur permettre de profiter pleinement des bénéfices de la digitalisation, grâce à ses solutions de pointe en matière de cybersécurité, réseaux sécurisés, visioconférence, protection des données, téléphonie, immobilier et communication.

ADNOV réunit aujourd'hui plus de 200 spécialistes en France pour assurer un suivi personnalisé et être aux côtés de ses clients : conseil sur les meilleures solutions, maintenance de leurs outils, formation de leurs collaborateurs…

Pour découvrir ADNOV : https:// www.adnov.fr