EKINOPS : ecotel déploie les équipements et les logiciels Ekinops pour une connectivité virtualisée et sécurisée au sein de Volkswagen Group Retail Deutschland

Paris, 1 er juillet 2025 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de transport optique, de connectivité et de cybersécurité SASE, annonce qu'ecotel, l'un des principaux fournisseurs allemands de services de télécommunications pour le cloud et le haut débit, a déployé avec succès un réseau virtualisé à partir de solutions Ekinops pour le compte de Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH) , le plus grand groupe de distribution automobile en Allemagne.

VGRD GmbH recherchait une solution de connectivité de pointe, ouverte et pérenne, offrant la flexibilité nécessaire pour adopter et intégrer de nouvelles applications, tout en évitant toute forme de dépendance à un fournisseur unique. Le nombre considérable d'applications logicielles dans les nouveaux modèles de véhicules Volkswagen nécessite de disposer d'une connectivité toujours active, “ always-on ”, indispensable pour les réseaux de concessions afin de garantir un support logiciel fiable et de qualité aux clients.

Sur le marché, les solutions de connectivité de pointe offrent actuellement peu d'opportunités de différenciation en dehors des grands équipementiers. C'est pourquoi ecotel a fait le pari de miser sur une solution ouverte, simple et à forte présence européenne. Client de longue date d'Ekinops, ecotel est l'un des premiers fournisseurs en Allemagne à proposer une solution uCPE ( universal Customer Premises Equipment ) qui change la donne : beaucoup plus compacte et agile, elle permet également de baisser les coûts, de réduire la consommation d'énergie et de diminuer l'empreinte carbone. La flexibilité et l'évolutivité de cette solution permettent d'installer rapidement et efficacement de nouveaux services et fonctionnalités sous forme de fonctions logicielles virtualisées. La valeur ajoutée majeure qui a fait pencher ecotel pour les solutions d'Ekinops réside dans sa chaîne d'approvisionnement, basée dans l'Union européenne. Un atout unique sur le marché,

qui s'ajoute à ses nombreuses références majeures sur le marché allemand.

La solution de pointe fournie à VGRD par ecotel comprend le middleware de virtualisation Ekinops OneOS6-LIM et l'uCPE, combinés à un pare-feu VNF ( Virtual Network Function ) déjà embarqué.

« La solution que nous avons déployée pour VGRD est parfaitement fluide, facile à utiliser et à mettre en œuvre » commente Markus Hendrich, Président-Directeur général d'ecotel. « Désormais, tous les clients d'ecotel peuvent bénéficier des fonctionnalités supplémentaires de OneOS6, telles que la containerisation, le pare-feu, le SD-WAN et, dans un avenir proche, la solution SASE de cybersécurité, sans avoir à déployer de matériel supplémentaire. Nous apprécions particulièrement les opportunités de montée en gamme possibles grâce à l'architecture ouverte de l'uCPE d'Ekinops, la variété des fonctionnalités de réseau virtualisées (VNF), ainsi qu'aux multiples options de sauvegarde qui garantissent une redondance quasi-totale. »

« La solution conçue pour ecotel est un véritable reflet des atouts fondamentaux d'Ekinops : ouverte, puissante et flexible, une solution tout-en-un », déclare Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops . « ecotel est désormais en mesure de planifier les évolutions de ses solutions et de proposer des montées en gamme à ses clients. »

L'installation et le déploiement complet de ce réseau virtualisé ont débuté au 3 ème trimestre 2024 et se sont achevés au 2 ème trimestre 2025.

