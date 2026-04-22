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Ekinops délaissé après son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:10

Ekinops lâche 7,3% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 27,6 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en progression de 8% par rapport au 4e trimestre 2025, mais en recul de 3% en comparaison annuelle.

Le fournisseur de solutions de télécommunications précise qu'Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidé depuis le 1er juin 2025, a contribué pour 1,6 MEUR au chiffre d'affaires du trimestre écoulé.

Les ventes de solutions de connectivité & réseaux SASE (ex-accès) affichent une croissance séquentielle de 14% au 1er trimestre 2026, "confirmant le retour à une activité plus soutenue perceptible depuis la fin de l'année dernière, notamment en France".

L'activité réseaux optiques (ex-transport optique) est stable sur le début de l'exercice par rapport au 4e trimestre 2025, avec une activité bien orientée en Europe (hors France) et une hausse séquentielle aux Etats-Unis.

Ekinops confirme être en mesure de réaliser une progression single-digit de son activité sur l'ensemble de 2026, portée notamment par les premières livraisons des nouvelles solutions DCI et SASE prévues en fin d'année 2026.

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