EKINOPS : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 24 mai 2023

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 648 049

Plus d'informations sur www.ekinops.com