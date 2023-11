Ekinops choisi par Strata Networks pour la modernisation de son réseau de transport optique

(AOF) - Ekinops, spécialiste de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été choisi par Strata Networks, fournisseur de services à forte croissance et plus grande coopérative de télécommunications dans l'Utah (Etats-Unis), afin de moderniser son réseau de transport optique en utilisant la solution Ekinops360 et sa technologie FlexRate.

" Strata dispose d'une zone de services étendue et complexe, avec des besoins de connectivité dans de nombreuses zones rurales éloignées de plusieurs centaines de kilomètres " déclare Kevin Antill, Responsable du Chiffre d'Affaires, Amérique du Nord pour Ekinops: " C'est vraiment le point fort d'Ekinops360, qui fournit une capacité de haute performance avec un haut niveau de contrôle permis par Celestis NMS, à un coût qui s'ajuste parfaitement au modèle économique de nos clients", a déclaré Kevin Antill, Responsable du Chiffre d'Affaires, Amérique du Nord pour Ekinops.

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.