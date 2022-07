EKINOPS : Chiffre d'affaires record au 1er semestre 2022 : 63,3 M EUR en progression de +25% - Activité du 2ème trimestre en croissance de +29%

PARIS, le 11 juillet 2022 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires au titre du 2 ème trimestre de l'exercice 2022 (1 er avril - 30 juin 2022).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2021 2022 Variation Variation à taux de change et périmètre constants Chiffre d'affaires 1 er trimestre 23,2 27,8 +20% +16% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 27,6 35,5 +29% +24% Chiffre d'affaires 1 er semestre 50,8 63,3 +25% +20%

La société SixSq est consolidée depuis le 1 er novembre 2021

Accélération de la croissance au 2 ème trimestre 2022 : 35,5 M€, en progression de +29%

En croissance de +29%, le 2 ème trimestre 2022 marque un nouveau pic d'activité pour Ekinops. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est ainsi établi à 35,5 M€, contre 27,6 M€ un an plus tôt. A taux de change et périmètre constants, la croissance trimestrielle s'élève à +24%.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires s'est établi à 63,3 M€, contre 50,8 M€ au 1 er semestre 2021, soit 12,5M€ de plus. Cette forte dynamique d'activité représente une croissance de +25% par rapport au 1 er semestre 2021 et de +20% par rapport au 2 nd semestre 2021, traditionnellement plus contributeur.

A mi-année 2022, le groupe est donc très en avance sur son objectif annuel d'une croissance de l'activité au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15%.

Progression de toutes les lignes d'activité, croissance de +47% des Logiciels & services

Cette bonne performance semestrielle est le fruit de la croissance de toutes les lignes d'activité du Groupe (Transport optique, Accès et Logiciels & services). Il convient de souligner tout particulièrement le dynamisme de l'activité Transport optique qui, dans le sillage de 2021, s'inscrit en croissance très soutenue de +31% par rapport au 1 er semestre 2021, grâce au succès des solutions WDM à 200 Gb/s et 400 Gb/s.

Le semestre a également été caractérisé par une très bonne dynamique des ventes des solutions d'Accès sur l'ensemble des zones géographiques, enregistrant une croissance de +21% par rapport au 1 er semestre 2021.

Sous l'effet du succès des solutions SDN ( Software Defined Networks ), de la virtualisation des fonctions réseau ( VNFs - Virtual Network Functions ), de l'activité Services, y compris des activités de SixSq, le chiffre d'affaires généré par les ventes de logiciels et services associés, qui constituent un facteur d'amélioration de la rentabilité, a fait un bond de +47%, représentant 15% du chiffre d'affaires du semestre.

Rebond de +29% de l'activité en France et forte dynamique des ventes à l'international, dont +48% en Amérique du Nord

Le semestre écoulé a été marqué par une croissance dynamique à l'international, qui s'est établie à +22%, avec une progression soutenue dans toutes les zones géographiques. La part de l'activité réalisée à l'international s'est établie à 65% sur le semestre (vs. 67% un an auparavant).

L'Amérique du Nord a enregistré un volume d'affaires de 12,8 M€, soit une très forte croissance de +48% par rapport au 1 er semestre 2021 (+33% exprimée en dollar US) tirée par la demande des produits de Transport optique. Ekinops a pour la première fois atteint 20% de son activité en Amérique du Nord au titre du 1 er semestre 2022 (vs. 17% un an auparavant).

A mi-exercice, la zone EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique), qui représente 38% de l'activité, a totalisé un chiffre d'affaires de 24,3 M€, en progression de +6% par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Après deux années lourdement pénalisées par la pandémie, l'Asie-Pacifique avait pu renouer avec la croissance au 2 nd semestre 2021. Cette trajectoire de croissance s'est poursuivie au 1 er semestre 2022 avec une progression extrêmement soutenue de +80% des ventes semestrielles. Cette croissance est le fruit d'une forte traction pour les solutions d'Accès, notamment auprès d'un opérateur de rang 1 (Tier 1) australien figurant dans le Top 10 clients du groupe. Ekinops a réalisé 7% de son activité en Asie-Pacifique au 1 er semestre 2022 (vs. 5% un an auparavant).

Après une activité demeurée quasi stable sur son marché domestique en 2021, et jusqu'au 1 er trimestre de l'exercice, Ekinops renoue avec une croissance soutenue en France au 1 er semestre 2022. Fort d'une bonne dynamique des ventes à la fois des solutions de Transport optique et d'Accès, la croissance s'est élevée à +29% en France par rapport au 1 er semestre 2021. En France, Ekinops a enregistré 35% de ses ventes semestrielles.

Objectifs annuels 2022 pleinement confortés à mi-exercice

Après un 1 er trimestre particulièrement dynamique (+20%), Ekinops poursuit sa trajectoire de croissance soutenue au 2 ème trimestre (+29%) avec un excellent niveau de prise de commandes illustrant la capacité du Groupe à capter les investissements des opérateurs et des entreprises et l'adéquation de ses solutions avec les besoins de ces derniers dans un contexte économique plus difficile.

La société reste néanmoins vigilante vis-à-vis de la crise des composants qui continue en 2022 et devrait demeurer fortement présente au cours des trimestres à venir. À ce jour, elle n'occasionne toutefois pas d'impacts majeurs sur l'activité du Groupe qui, de par la maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement, surperforme largement son marché et ses concurrents.

A mi-année, Ekinops confirme ses objectifs financiers annuels :

une croissance organique soutenue , au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15% ;

, au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) pour tendre vers +15% ; une marge brute comprise entre 52% et 56% , conforme à l'ambition long terme et tenant compte des éventuels impacts de la crise d'approvisionnement sur les composants électroniques ;

, conforme à l'ambition long terme et tenant compte des éventuels impacts de la crise d'approvisionnement sur les composants électroniques ; une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18% , intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance.

Parallèlement, Ekinops continue d'être particulièrement actif sur le plan de la croissance externe et d'explorer toutes les opportunités d'acquisition créatrices de valeur pour l'entreprise.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare :

« Après une année 2021 dynamique pour Ekinops, ce début 2022 s'inscrit dans une nette accélération de la croissance de la demande. Illustrant ce dynamisme, toutes nos lignes business sont en forte progression, et il convient de souligner la forte traction pour nos solutions de Transport optique, notamment en Amérique du Nord. Cette dynamique nous met en avance quant à nos objectifs fixés lors du rachat de la technologie OTN en 2019, qui était de tripler nos ventes en 5 ans pour cette ligne d'activité.

Au-delà de l'excellente croissance du chiffre d'affaires, ma plus grande satisfaction est le retour positif de nos plus gros clients quant à la capacité quasi unique d'Ekinops sur le marché à livrer en temps et en heure les équipements et solutions alors que la crise inédite des composants fait rage. Nous avons dès le début de la crise du Covid opté pour une utilisation de notre bilan pour accroître nos stocks et acheter certains composants à risque 12 à 18 mois en avance, alors que nous achetions plutôt à 6 mois pré-crise. Ces choix se révèlent gagnants car ils génèrent de la satisfaction chez nos clients et nous permettent de gagner des parts de marché. »

