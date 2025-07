EKINOPS : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 : 57,2 M EUR - L'activité Transport optique et la zone Amérique du Nord renouent avec la croissance au 2ème trimestre 2025

PARIS, le 10 juillet 2025 – 18h00 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2 ème trimestre de l'exercice 2025 (1 er avril – 30 juin 2025).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 28,3 28,5 +1% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 29,2 28,7 -2% Chiffre d'affaires 1 er semestre 57,5 57,2 -1%

Au 2 ème trimestre de son exercice 2025, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 M€, en recul de -2% par rapport au 2 ème trimestre 2024. L'évolution est identique à taux de change et périmètre constants [1] .

En séquentiel, le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025 d'Ekinops s'est inscrit en progression de +1% par rapport au 1 er trimestre 2025.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires d'Ekinops s'est établi à 57,2 M€, quasi stable par rapport au 1 er semestre 2024 (-1%, variation identique à taux de change et périmètre constants 1 ).

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), acquise fin mai et consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 0,5 M€ au chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025.

Rebond de +10% de l'activité Transport optique, recul de l'Accès au 1 er semestre 2025

Après un 1 er trimestre en repli de -16%, les ventes d'équipements de Transport optique enregistrent un fort rebond de +42% au 2 ème trimestre, portées par plusieurs projets majeurs de déploiements d'équipements en Europe, notamment en Allemagne, et l'accélération progressive des livraisons de la nouvelle solution 800G.

En séquentiel, les ventes de Transport optique ont ainsi progressé de +30% au 2 ème trimestre 2025 par rapport au 1 er trimestre.

Sur l'ensemble du 1 er semestre, l'activité Transport optique affiche désormais une croissance de +10%.

Les ventes de solutions d' Accès s'inscrivent quant à elles en recul de -7% (+11% au 1 er trimestre et -23% au 2 ème trimestre), pénalisées par un repli de -10% des ventes en France, principal marché d'Ekinops sur cette activité (59% de l'activité Accès). Le repli semestriel en France est uniquement concentré sur le 1 er client d'Ekinops, qui avait enregistré une croissance très soutenue en 2024 (+21%). Tous les autres comptes clients sont stables ou en forte progression au 1 er semestre 2025.

Logiciels & Services en croissance de +22%, représentant 20% de l'activité globale

À l'issue du 1 er semestre 2025, le volume d'affaires généré par l'activité Logiciels & Services s'est inscrit en progression soutenue de +22%, portée par les prestations de services et la consolidation d'Olfeo depuis le 1 er juin.

À mi-exercice, la contribution des Logiciels & Services totalise 20% du chiffre d'affaires semestriel du Groupe, contre 17% un an plus tôt et 18% à l'issue de l'exercice 2024.

Croissance de l'activité en Amérique du Nord au 2 ème trimestre, recul en France

À compter du 2 ème trimestre 2025, Ekinops fait évoluer la ventilation géographique de son chiffre d'affaires selon les zones suivantes : France , Europe (hors France) , Amérique du Nord et Reste du monde [2] . Cette nouvelle répartition géographique vise à mieux refléter la dynamique de ses marchés et à permettre une lecture plus équilibrée et pertinente des performances régionales, notamment en regroupant sous « Reste du monde » les zones dont le poids est marginal dans l'activité du Groupe.

En France , les ventes semestrielles se sont inscrites en recul de -6%, après une année 2024 de forte croissance (+18% sur l'année), pénalisées par un recul des ventes de solutions d'Accès au 2 ème trimestre concentrées sur le 1 er client. Dans le Transport optique, la France enregistre une progression de +6% sur la période. Ekinops a réalisé 41% de son activité sur son marché domestique au 1 er semestre 2025.

Le 1 er semestre 2025 a été marqué par une croissance de +4% de l'activité d'Ekinops à l'international, qui représente 59% du chiffre d'affaires global du Groupe (vs. 56% un an plus tôt et identique sur l'ensemble de l'exercice 2024).

En Amérique du Nord , les ventes ont renoué avec la croissance au 2 ème trimestre (+3% à taux de change courant et +9% exprimé en dollar US) après un recul de -20% (-22% exprimé en dollar US) au 1 er trimestre, portées principalement par le rebond des ventes d'équipements de Transport optique, principale activité du Groupe dans cette région. En séquentiel, les ventes sont en croissance de +6% au 2 ème trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. Sur l'ensemble du semestre, l'évolution des ventes s'établit désormais à -9% (-8% à taux de change constant). Ekinops a réalisé 20% de son activité en Amérique du Nord sur l'ensemble du semestre.

En Europe (hors France), les ventes ont affiché une forte progression de +15% sur le semestre écoulé. Cette solide croissance est le fruit d'une forte progression des ventes des solutions de Transport optique dans la région (+52%), et notamment en Allemagne, tandis que les ventes d'Accès sont demeurées stables. Ekinops totalise 33% de son activité en Europe.

Dans le Reste du monde, qui représente 6% de l'activité du Groupe (identique un an plus tôt), les ventes semestrielles sont demeurées quasi-stables et sont globalement équilibrées entre Transport optique et Accès.

Perspectives

À l'image de la tendance constatée en Amérique du Nord au 2 ème trimestre, Ekinops mise sur une reprise progressive du marché des télécommunications au cours des prochains trimestres, tout en opérant les premières actions du nouveau plan stratégique Bridge , notamment avec l'acquisition de Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE ( Secure Service Edge ). Ce rapprochement donne naissance à un acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité des réseaux, sur les segments en pleine croissance du SSE et du SASE ( Secure Access Service Edge ).

Agenda financier

Date Publication Lundi 28 juillet 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 14 octobre 2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 Mercredi 14 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



À propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Annexe

Répartition géographique du chiffre d'affaires selon l'ancienne segmentation :

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2 ème trimestre 2025

(3 mois) 1 er semestre 2025

(6 mois) France 10,8 23,4 Amérique du Nord 5,9 11,4 EMEA 11,3 21,6 Asie-Pacifique 0,7 0,8

[1] hors Olfeo

[2] France, EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique), Amérique du Nord et Asie-Pacifique auparavant. La répartition du chiffre d'affaires consolidé du 2 ème trimestre et du 1 er semestre 2025 selon l'ancienne ventilation est disponible en annexe du présent communiqué de presse.