EKINOPS : Chiffre d'affaires à neuf mois stable à 67,4 MEUR

PARIS, le 12 octobre 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre (1er juillet - 30 septembre) de l'exercice 2020.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 20,8 21,1 +2% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 24,3 24,7 +2% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 22,9 21,6 -5% Chiffre d'affaires 9 mois 67,9 67,4 -1%

Au 3ème trimestre de son exercice 2020, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,6 M€, en recul de -5,4% (-4,2% à taux de change constants).

L'activité a continué d'être fortement perturbée par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences au cours du trimestre écoulé, de manière plus ou moins marquée selon les zones géographiques. L'Asie - Pacifique (APAC) a fortement pâti du contexte sanitaire, et dans une moindre mesure la zone Amérique du Nord. A l'inverse, en France et surtout en EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique), l'activité a été soutenue sur la période.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops est stable à 67,4 M€ (-0,7% et -0,5% à taux de change constants).

Progression de +11,2% en France sur neuf mois

Après un 1er semestre en croissance à deux chiffres, la zone Amérique du Nord, touchée plus tardivement par la crise sanitaire, a enregistré une activité moins soutenue au 3ème trimestre. Sur neuf mois, l'Amérique du Nord affiche une croissance de +3,7% et représente 16% de l'activité du groupe depuis le début de l'année 2020.

L'Asie - Pacifique, qui avait représenté 12% des ventes en 2019, est la zone la plus impactée par le contexte sanitaire, en particulier en Australie qui pâtit de mesures de confinements strictes. L'activité d'Ekinops auprès des opérateurs télécoms australiens est fortement pénalisée. Sur neuf mois, les ventes APAC s'inscrivent en net recul de -35%, totalisant 7% de l'activité du groupe à fin septembre.

A l'inverse, en EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique), Ekinops a renoué avec une croissance significative au 3ème trimestre (+18,1%), particulièrement en Europe de l'Est et Europe du Nord. A fin septembre, la zone EMEA limite désormais son recul à -2,8% depuis le début de l'année 2020. Elle représente 39% des ventes à neuf mois.

A fin septembre 2020, la part de l'activité réalisée à l'international s'établit à 62% du chiffre d'affaires consolidé (vs. 67% sur l'ensemble de l'exercice 2019).

Enfin, en France, les activités ont continué d'enregistrer une progression soutenue, à deux chiffres, au 3ème trimestre, et totalisent une croissance sur neuf mois de +11,2%. La France totalise 38% de l'activité du groupe sur la période (vs. 33% en 2019).

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, commente :

« Nous avons connu des situations particulièrement disparates au cours du trimestre écoulé, avec certaines zones plus impactées par la situation sanitaire qu'au 2ème trimestre et d'autres qui connaissent un redémarrage de l'activité.

Au global, Ekinops réalise un chiffre d'affaires sur neuf mois quasi stable, ce qui constitue une solide performance relative au regard de notre marché et de nos principaux concurrents.

Dans le contexte actuel, et face à l'attentisme de certains clients, nous avons fait le choix de consacrer plus de temps au développement commercial et à la conquête de nouveaux comptes, notamment avec nos offres en matière de virtualisation, de SD-WAN et de réseaux OTN qui rencontrent un large succès. Les résultats de cette stratégie de conquête, et les succès que nous communiquerons, contribueront à amplifier le redémarrage de la croissance en 2021 dès lors que les effets de la crise seront derrière nous. »

Perspectives

Au regard d'une visibilité qui reste faible et du durcissement de la situation sanitaire au cours des dernières semaines sur certaines zones, Ekinops se fixe pour objectif de réaliser au 4ème trimestre 2020 un chiffre d'affaires compris entre 22 M€ et 26 M€ (contre 25,6 M€ au 4ème trimestre 2019 en croissance de +20,7%).

S'agissant de la marge brute, sa bonne tenue au 3ème trimestre conforte le groupe vis-à-vis de son objectif annuel d'un taux de marge brute qui devrait être compris dans le haut de la fourchette normative 50% - 55% visée.

La structure de coûts continue d'être parfaitement maîtrisée ce qui contribuera à la solide résistance de la rentabilité (marge d'EBITDA) sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Enfin, sur le plan financier, Ekinops conserve une situation bilancielle très solide à l'issue du 3ème trimestre, proche de celle au 30 juin 2020 (rappel : 47,9 M€ de trésorerie disponible et 31,7 M€ de dettes financières).

Agenda financier

Date Publication Mardi 12 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 415 505

Plus d'informations sur www.ekinops.com

