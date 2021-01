EKINOPS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020

PARIS, le 4 janvier 2021 - Au titre du contrat de liquidité confié par EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 027

Solde en espèces du compte de liquidité : 42 268,66 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 167 849 titres 1 014 502,30 € 1 808 transactions VENTE 169 715 titres 1 032 623,60 € 1 827 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 893

Solde en espèces du compte de liquidité : 24 147,36 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00 €

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 448 179

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 808 167 849 1 014 502,30 1 827 169 715 1 032 623,60 01/07/2020 13 1221 7076,06 9 825 4806,45 02/07/2020 2 219 1263,63 12 1122 6547,66 03/07/2020 2 125 745,43 6 340 2027,15 06/07/2020 8 491 2943,89 10 496 2993,51 07/07/2020 17 1446 8669,64 14 1262 7600,14 08/07/2020 4 530 3202,42 11 1194 7252,71 09/07/2020 5 364 2218,98 8 849 5213,96 10/07/2020 28 2725 16099,03 0 0 0 13/07/2020 17 1134 6351,42 16 1102 6225,75 14/07/2020 11 876 4902,01 0 0 0 15/07/2020 8 696 3837,74 12 800 4443,92 16/07/2020 10 755 4187,15 20 1778 9980,63 17/07/2020 4 300 1728,99 13 852 4922 20/07/2020 6 609 3535,73 13 805 4697,09 21/07/2020 14 935 5468,16 14 1146 6758,65 22/07/2020 14 1305 7614,02 10 994 5842,14 23/07/2020 7 414 2429,15 21 1142 6728,09 24/07/2020 5 601 3577,15 11 1186 7109 27/07/2020 10 393 2354,15 18 1045 6347,33 28/07/2020 27 2303 13721,73 6 470 2875,79 29/07/2020 3 342 2014,55 23 2334 14072,39 30/07/2020 29 2141 12603,42 0 0 0 31/07/2020 8 785 4525,84 9 748 4350,97 03/08/2020 15 1159 6748,28 11 517 3029,21 04/08/2020 13 1042 5995,56 8 832 4825,85 05/08/2020 11 575 3315,05 11 927 5368,81 06/08/2020 13 781 4517,3 4 366 2130,52 07/08/2020 6 446 2542,16 14 909 5250,2 10/08/2020 15 1095 6315,63 4 507 2950,49 11/08/2020 8 634 3648,29 14 1029 5960,89 12/08/2020 4 421 2431,36 10 977 5684,77 13/08/2020 6 577 3359,93 10 812 4759,94 14/08/2020 17 1078 6312,44 20 1192 7051,63 17/08/2020 17 2316 13288,05 19 2327 13473,8 18/08/2020 9 884 5096,17 10 826 4774,03 19/08/2020 19 1558 8939,96 15 1196 6929,86 20/08/2020 15 1030 5855,45 5 203 1159,11 21/08/2020 17 901 5081,28 16 798 4517,64 24/08/2020 30 1369 7735,12 6 732 4138,95 25/08/2020 1 1 5,6 24 1622 9224,31 26/08/2020 19 1136 6449,19 12 972 5540,79 27/08/2020 2 260 1479,4 16 692 3952,22 28/08/2020 30 1950 10955,1 1 75 425,25 31/08/2020 6 369 2047,99 13 2017 11236,3 01/09/2020 20 1230 6772,63 2 220 1212,62 02/09/2020 6 459 2506,19 14 1601 8821,51 03/09/2020 26 2189 12166,9 18 1594 9094,57 04/09/2020 19 1810 9758,07 24 1751 9489,72 07/09/2020 12 700 3812,27 25 1858 10286,07 08/09/2020 17 1523 8475,65 5 496 2807,16 09/09/2020 4 436 2392,94 16 1230 6859,83 10/09/2020 1 102 573,24 13 1210 6878,97 11/09/2020 13 696 3947,92 9 606 3456,93 14/09/2020 7 950 5654,4 20 1058 6212,79 15/09/2020 15 1396 8230,26 17 1498 8877,9 16/09/2020 12 1068 6411,31 13 905 5444,39 17/09/2020 11 957 5938,47 14 1255 7805,6 18/09/2020 26 2491 15497,51 19 2324 14591,23 21/09/2020 13 1369 8325,85 7 496 2989,54 22/09/2020 3 550 3385,53 19 1512 9213,52 23/09/2020 9 437 2702,1 2 325 2029,01 24/09/2020 19 2950 17943,38 14 2222 13367,55 25/09/2020 14 945 5608,95 2 145 856,38 28/09/2020 2 40 242,4 22 1364 8198,73 29/09/2020 8 512 3107,28 7 719 4341,25 30/09/2020 20 2743 16484,61 16 1514 9155,16 01/10/2020 8 610 3657,68 2 201 1228,11 02/10/2020 6 700 4179 14 1125 6796,91 05/10/2020 7 630 3804,38 11 839 5088,7 06/10/2020 9 471 2850,02 16 1367 8362,08 07/10/2020 11 668 4115,68 12 1055 6538,36 08/10/2020 10 448 2795,16 14 1289 8145,58 09/10/2020 21 1953 12490,02 15 946 6095,74 12/10/2020 4 391 2517,88 19 1904 12317,17 13/10/2020 29 3522 21726,51 23 3121 19267,81 14/10/2020 23 2130 12840,49 13 3259 20100,86 15/10/2020 28 2676 16235,56 12 910 5571,75 16/10/2020 27 2284 13893,12 8 640 3899,39 19/10/2020 11 1167 7018,57 10 510 3088,51 20/10/2020 25 1735 10374,26 9 1006 6109,14 21/10/2020 14 1133 6707,93 27 1699 10131,48 22/10/2020 10 915 5464,38 29 1698 10218,9 23/10/2020 13 1192 7183,35 31 1723 10458,61 26/10/2020 28 2378 14399,27 37 3267 19928,05 27/10/2020 11 842 5111,95 16 1488 9058,5 28/10/2020 26 2033 12190,48 9 1547 9276,28 29/10/2020 27 3081 18164,96 10 1227 7346,66 30/10/2020 28 2385 13908,13 27 2358 13817,64 02/11/2020 28 2891 16684,83 16 1979 11470,09 03/11/2020 0 5271 30171,2 0 5010 28810,51 04/11/2020 17 1826 10464,26 31 3983 22909,02 05/11/2020 23 2811 16341,75 16 1938 11316,37 06/11/2020 19 2153 12472,54 30 2931 17011,82 09/11/2020 17 1814 10832,12 22 1860 11018,83 10/11/2020 28 2524 15379,24 14 2122 13032,05 11/11/2020 36 4200 25137 33 3400 20461,88 12/11/2020 16 2152 12767,6 23 2083 12415,72 13/11/2020 11 1501 8911,14 16 1892 11322,11 16/11/2020 9 1400 8462,02 10 1335 8080,22 17/11/2020 5 654 3980,31 6 674 4116,66 18/11/2020 16 1647 10012,11 22 1915 11682,07 19/11/2020 8 924 5740,26 9 878 5445,71 20/11/2020 15 2267 14013,69 20 1691 10475,24 23/11/2020 4 526 3308,7 24 1836 11537,24 24/11/2020 24 2078 13077,89 10 816 5173,11 25/11/2020 17 1160 7286,42 12 1122 7102,48 26/11/2020 2 500 3170 15 744 4728,79 27/11/2020 9 640 4125,31 8 595 3855,36 30/11/2020 11 604 3958,5 15 832 5426,22 01/12/2020 13 1073 7410,03 14 1322 9180,63 02/12/2020 34 2983 19811,89 26 2947 19888,71 03/12/2020 31 2188 14752,81 11 994 6754,33 04/12/2020 15 1238 8224,28 17 1470 9813,72 07/12/2020 15 1308 8751,17 12 1355 9108,85 08/12/2020 20 1408 9332,22 12 1281 8508,4 09/12/2020 27 1819 11876,98 15 1436 9449,02 10/12/2020 9 1052 6856,3 29 2373 15658 11/12/2020 26 1914 12552,01 9 1350 8880,98 14/12/2020 0 1019 6717,25 0 1008 6651,69 15/12/2020 23 871 5758,79 0 0 0 16/12/2020 6 944 6276,09 23 2167 14353,56 17/12/2020 23 2490 16719,11 13 1811 12331,82 18/12/2020 7 759 5009,55 18 2141 14266,98 21/12/2020 0 2178 14204,26 0 865 5674,92 22/12/2020 7 444 2928,14 29 1949 12920,51 23/12/2020 21 1859 12259,55 6 525 3491,15 24/12/2020 5 471 3120,56 17 1258 8388,97 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 5 566 3775,67 18 1382 9258,43 29/12/2020 6 548 3670,12 16 1162 7814,22 30/12/2020 9 845 5702,82 15 1185 8013,09 31/12/2020 13 1140 7739,57 14 998 6807,56