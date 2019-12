EKINOPS : Avec son nouveau routeur 10G, Ekinops étend considérablement son marché et offre une véritable alternative aux opérateurs de rang 1

Paris - 10 décembre 2019 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, propose aujourd'hui aux opérateurs de premier plan une véritable alternative sur le marché mondial des routeurs haute performance avec le lancement de son routeur d'accès multiservices 10G ONE3540.

En 2020, le cabinet américain d'analyse IHS Markit prévoit que le marché mondial des routeurs d'entreprise dits mid-range (routeurs milieu de gamme pour les sièges sociaux et grandes entreprises) atteindra 1,1 milliard de dollars.

Dans la seule région Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA), l'ajout d'un nouveau routeur 10G à sa gamme actuelle de solutions de routage représente pour Ekinops une multiplication par plus de 1,5 de son marché adressable. A la différence de son principal concurrent, leader sur ce segment, Ekinops se concentre exclusivement sur la conception de routeurs d'entreprises dédiés aux opérateurs. Cela lui permet d'offrir des prix extrêmement compétitifs sur ce segment mid-range.

Ce lancement d'un nouveau routeur 10G confirme le plein engagement d'Ekinops auprès des opérateurs afin de les aider à réduire leur coût total de possession et à fournir aux sièges sociaux et succursales d'entreprises des services managés rentables, à haute vitesse et extrêmement fiables.

" La plateforme ONE3540 a été spécialement conçue pour aider les opérateurs à transformer les problèmes de connectivité en une opportunité de revenus, " commente Philippe Moulin, Directeur des opérations en charges des produits et services d'accès chez EKINOPS. " Les besoins croissants en mobilité, voix et vidéo créent des goulots d'étranglement sur les réseaux. Les attentes des entreprises en matière de services définis par logiciel (software-defined services) à faible latence ajoutent à la pression sur les opérateurs. Nous sommes ravis de proposer une plateforme pleinement ouverte et interopérable qui réponde pleinement aux besoins des opérateurs. "

Le ONE3540 est le dernier né du portefeuille OneAccess d'Ekinops et offre un routage de connectivité WAN bidirectionnel de 10 Gbps.

Cette plateforme ultra-rapide et compacte fonctionne sur le système d'exploitation ouvert OneOS6 d'Ekinops, disponible pour toutes les solutions de marque OneAccess. OneOS6, récemment primé au MEF19 et reconnu mondialement sur le marché, est conçu pour prendre en charge l'évolution du réseau des services traditionnels vers des services virtualisés et définis par logiciel.

Avec ce ONE3540 riche en fonctionnalités, les opérateurs peuvent rapidement déployer des services évolutifs et fiables à des vitesses allant jusqu'à 10G chez leur clients, services extensibles à la fonction SD-WAN intégrée de OneOS6.

Le ONE3540 a déjà été certifié par un fournisseur de services mondial de rang 1 et sa validation est en cours auprès d'autres grands opérateurs à travers le monde.

Plus d'informations sur la gamme de solutions d'accès du 100M au 10G sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

