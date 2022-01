EKINOPS : Agenda financier de l'exercice 2022

PARIS, le 10 janvier 2022 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce son agenda financier 2022.

Date Publication Mercredi 12 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 Mardi 8 mars 2022 Résultats annuels 2021 Mardi 12 avril 2022 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022 Mercredi 25 mai 2022 Assemblée générale Lundi 11 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2022 Jeudi 28 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 Mardi 11 octobre 2022 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 Mercredi 11 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mardi 7 mars 2023 Résultats annuels 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 832 666

Plus d'informations sur www.ekinops.com

