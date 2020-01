EKINOPS : 93,5 MEUR de chiffre d'affaires en 2019 en progression soutenue de +11%, dont +21% au 4ème trimestre

PARIS, le 9 janvier 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2019, clos le 31 décembre 2019, et communique son agenda financier pour l'année 2020.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires 9 mois 63,0 67,9 +7,7% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 21,2 25,6 +20,7% Chiffre d'affaires annuel 84,2 93,5 +11,0%

Au 4ème trimestre 2019, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 25,6 M€, en croissance organique de +20,7% (+18,6% à taux de change constants) par rapport au 4ème trimestre 2018.

Ce dernier trimestre est ainsi marqué par une accélération de la croissance organique, Ekinops réalisant à cette occasion un nouveau plus haut trimestre historique en termes d'activité.

A l'issue de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 93,5 M€, en progression soutenue de +11,0% (+9,7% à taux de change constants) sur 12 mois, dont +15,0% (+13,3% à taux de change constants) sur le 2nd semestre 2019.

Forte traction pour l'ensemble des lignes produits d'Ekinops

Cette croissance dynamique est notamment le fruit d'une demande soutenue pour les produits de Transport optique, avec le succès confirmé de la gamme 200G et un très bon accueil du marché pour le nouvel équipement 400G lancé l'an dernier. Le succès de ces produits a notamment contribué à la forte croissance enregistrée aux États-Unis, de plus de 50% en 2019, avec 4 nouveaux grands comptes gagnés sur cette zone, dont 3 ont d'ores et déjà dépassé 1 M$ de chiffre d'affaires en 2019.

Parallèlement, le groupe a réalisé de nouvelles avancées stratégiques en matière de virtualisation, avec plusieurs opérateurs ou fournisseurs de services de premier rang ayant adopté les produits Ekinops (OneOS6, VNF - Virtual Network Function - et OVP - Open Virtual Platform). La concrétisation de la stratégie du groupe dans ce domaine est l'obtention, au mois de novembre 2019, du Prix des Solutions Technologiques dans la catégorie Virtualisation, au cours de la cérémonie 2019 des MEF Awards. Cette récompense majeure témoigne du leadership avancé d'Ekinops en matière de virtualisation des équipements sur site client (CPE - Customer Premises Equipment).

Il convient de souligner également en 2019 les premiers résultats encourageants des routeurs d'accès 1G et 10G, produits qui permettent à Ekinops de proposer des applications à plus forte valeur ajoutée et d'adresser ainsi de nouveaux segments de marché.

Enfin, les ventes de produits logiciels, qui représentent encore moins de 10% du chiffre d'affaires total, ont quasiment doublé l'an dernier.

+56,4% de croissance aux Etats-Unis en 2019

La solide croissance en 2019, et notamment son accélération en fin d'année, est le résultat d'une activité soutenue à l'international, sur l'ensemble des zones.

Ekinops enregistre ainsi une croissance dynamique de +28,5% à l'international sur l'ensemble de l'exercice. En particulier, la zone Amérique du Nord totalise un chiffre d'affaires 2019 de 15,7 M€ contre 10,1 M€ un an plus tôt, soit un bond de +56,4%. Comme attendu, elle constitue la zone géographique ayant généré la plus forte croissance en 2019.

A l'issue de l'exercice 2019, l'activité réalisée à l'international représente désormais 67% du chiffre d'affaires du Groupe (vs. 58% sur l'ensemble de l'exercice 2018) : 38% pour la zone EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique) vs. 37% en 2018, 17% pour les Etats-Unis (vs. 12% en 2018) et 12% pour la zone APAC (Asie - Pacifique) vs. 9% en 2018. La France a totalisé 33% de l'activité en 2019 (vs. 42% en 2018).

Perspectives

Ekinops continue d'investir dans des développements logiciels et dans des équipements à haute valeur ajoutée, à l'image de l'acquisition de la technologie OTN au début de l'été qui lui permet de viser un objectif de triplement des ventes de produits de transport optique d'ici à 2024.

Les ventes de solutions logicielles vont continuer de progresser au cours des prochains exercices, faisant évoluer graduellement le mix produit ce qui aura un effet positif sur la profitabilité du groupe à long terme.

Au cours des prochains mois, le groupe entend continuer à mettre l'accent sur les applications à forte valeur ajoutée (SD-WAN - Software-Defined Wide Area Network -, white box, OneOS6, VNF, prestations de services, routeurs 1G/10G, OTN, etc.).

Fort de ces nombreux développements et de sa stratégie vertueuse de montée en gamme, le groupe confirme son ambition de livrer, sur le long terme, une croissance organique et une marge d'EBITDA à 2 chiffres par exercice.

Agenda financier

Date Publication Mercredi 26 février 2020 Résultats annuels 2019 (en cours d'audit) Mercredi 8 avril 2020 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (non audité) Jeudi 28 mai 2020 Assemblée générale Jeudi 9 juillet 2020 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 28 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 (en cours d'audit) Lundi 12 octobre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 12 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 127 677

Plus d'informations sur www.ekinops.com

